Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max

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Xiaomi'nin alt markası Redmi bugün amiral gemisi K30 Pro ile birlikte oldukça büyük ekrana sahip yeni bir akıllı televizyon duyurdu.

Redmi TV Max olarak adlandırılan modelde, 4K (3840 × 2160 piksel) çözünürlük sunan 98 inçlik bir ekran bulunuyor. NTSC renk gamutunun yüzde 85’ini kapsayan panelin tazeleme oranı ise 60 Hz. Ayrıca HDR desteği var.

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Şirket yeni televizyonunda MEMC teknolojisine yer vermiş. Bu sayede hızlı görüntüleri bozulmadan, akıcı bir şekilde gösterebiliyor.

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Redmi TV Max Fiyatı

Redmi TV Max gücünü dört çekirdekli Amlogic T972 işlemci ve 4 GB RAM'den alıyor. Aynı zamanda 64 GB dahili depolama alanı mevcut.

Stereo hoparlör ile donatılan akıllı televizyonun Android TV tabanlı PatchWall arayüzü ile çalıştığını belirtelim.

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Redmi TV Max'in satışları 9 Nisan itibarıyla başlayacak. Tek konfigürasyon seçeneği ile sunulan televizyonun fiyat etiketi ise 2.825 dolar.

https://www.mi.com/redmitv/98

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