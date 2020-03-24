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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max

    Redmi bugün yeni ürünlerini duyurduğu bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirketin tanıttığı ürünler arasında oldukça büyük ekrana sahip yeni bir akıllı televizyon da vardı.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max
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    Xiaomi'nin alt markası Redmi bugün amiral gemisi K30 Pro ile birlikte oldukça büyük ekrana sahip yeni bir akıllı televizyon duyurdu.

    Redmi TV Max olarak adlandırılan modelde, 4K (3840 × 2160 piksel) çözünürlük sunan 98 inçlik bir ekran bulunuyor. NTSC renk gamutunun yüzde 85’ini kapsayan panelin tazeleme oranı ise 60 Hz. Ayrıca HDR desteği var.

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    Şirket yeni televizyonunda MEMC teknolojisine yer vermiş. Bu sayede hızlı görüntüleri bozulmadan, akıcı bir şekilde gösterebiliyor.

    Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max
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    Redmi TV Max Fiyatı

    Redmi TV Max gücünü dört çekirdekli Amlogic T972 işlemci ve 4 GB RAM'den alıyor. Aynı zamanda 64 GB dahili depolama alanı mevcut.

    Stereo hoparlör ile donatılan akıllı televizyonun Android TV tabanlı PatchWall arayüzü ile çalıştığını belirtelim.

    Redmi'den 98 inçlik televizyon geldi: Redmi TV Max
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    Redmi TV Max'in satışları 9 Nisan itibarıyla başlayacak. Tek konfigürasyon seçeneği ile sunulan televizyonun fiyat etiketi ise 2.825 dolar.



    https://www.mi.com/redmitv/98 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 7 sa. en beğenilen
    bu tv ye 2825 dolar bedava.
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    spencermila (Hasan Saltık) 5 sa.
    bu paraya burada bu cihazı satsalar işene yaramayanda bunu gider alır hayat başka ülkelere parasal anlamda güzel bize ise berbat kim sana böyle bir tiviyi üc bine verir beş bine bile vermez...
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    IceRulez (Osman R.F) 7 sa.
    biz 2825 birime 40 inç abuk subuk bir tv alırken adamlar 98 inçlik 4K tv alıyor.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 7 sa.
    Panelin markası? Redmi panel yapiyor mu?
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 7 sa.
    Sinema odasına alınabilir :)) :(
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    Musty3535123 7 sa. en beğenilen
    bu tv ye 2825 dolar bedava.
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