Redmi yeni mini LED oyuncu monitörünü duyurdu

Xiaomi’nin alt markası Redmi, oyuncu pazarına yönelik hamlelerine devam ediyor. Redmi G Pro 27 oyuncu monitörü mini LED ekranı ve rekabetçi görüntü kalitesi ile rakiplerinden farklılaşmaya çalışıyor.

Redmi G Pro 27 özellikleri ve fiyatı

Redmi G Pro 27 oyuncu monitörü 27 inçlik ekranında 1152 bölge ve 4608 lamba devresi barındırıyor. Daha iyi parlaklık ve görsellik sunan ekranda 4 seviyeli ışık kontrolü ve dinamik arka ışık fonksiyonu yer alıyor.

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1000 nit parlaklığa çıkan ekran siyah noktalarda 0.001 nit parlaklığa inebiliyor. HDR1000 desteği ve 1000000:1 kontrast oranı yanında 180Hz tazeleme hızı ile 1ms griden griye tepki süresi de mevcut durumda.

1.07 milyar renk barındıran monitör sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB renk uzaylarının hemen tamamını kapsıyor. Nispeten ince çerçeveleri olan monitörde 2 adet DP 1.4 ve 2 adet HDMI 2.0 girişi yer alıyor. Redmi G Pro 27 oyuncu monitörü 300$ fiyat etiketine sahip.

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