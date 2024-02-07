Redmi yeni mini LED oyuncu monitörünü duyurdu

Redmi G Pro 27 özellikleri ve fiyatı
Redmi G Pro 27 oyuncu monitörü 27 inçlik ekranında 1152 bölge ve 4608 lamba devresi barındırıyor. Daha iyi parlaklık ve görsellik sunan ekranda 4 seviyeli ışık kontrolü ve dinamik arka ışık fonksiyonu yer alıyor.
1000 nit parlaklığa çıkan ekran siyah noktalarda 0.001 nit parlaklığa inebiliyor. HDR1000 desteği ve 1000000:1 kontrast oranı yanında 180Hz tazeleme hızı ile 1ms griden griye tepki süresi de mevcut durumda.
1.07 milyar renk barındıran monitör sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB renk uzaylarının hemen tamamını kapsıyor. Nispeten ince çerçeveleri olan monitörde 2 adet DP 1.4 ve 2 adet HDMI 2.0 girişi yer alıyor. Redmi G Pro 27 oyuncu monitörü 300$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.