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Tam Boyutta Gör Redmi'nin yeni nesil amiral gemisi K100 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılara göre şirket, daha önce beklenen lansman planını değiştirerek Redmi K100 Pro serisini standart modelden önce tanıtmayı planlıyor.

Redmi K100 Pro serisi beklenenden erken gelebilir

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Redmi, K100 serisinin çıkış takvimini yeniden düzenledi. Buna göre ilk etapta Redmi K100 Pro ve Redmi K100 Pro Max modelleri tanıtılacak. Standart Redmi K100 ise daha sonraki bir tarihte kullanıcılarla buluşabilir. Bu iddiayı destekleyen önemli gelişmelerden biri de sertifikasyon süreci oldu.

Kaynağa göre standart Redmi K100 modeli henüz gerekli sertifikasyon veritabanlarında görünmedi. Buna karşın iki yeni Redmi telefonu Çin'in 3C ve MIIT sertifikalarını almış durumda. Cihazlardan biri M098FF, diğeri ise M511CD model numarasını taşıyor ve her ikisi de 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak bu modellerin standart Redmi K100 olmadığını söyleyelim.

Redmi K100 neler sunacak?

Seriyle ilgili daha önce paylaşılan bilgilere göre standart Redmi K100'ün 6,59 inç ekranla gelmesi beklenirken, Redmi K100 Pro Max modelinde 6,9 inç büyüklüğünde ve 185Hz'e kadar yenileme hızı sunabilen bir ekran kullanılabilir. Her iki modelin de Snapdragon 8 serisi yonga setinden güç alacağı, 9.000 mAh seviyesine ulaşan batarya kapasitesi sunacağı ve kutudan Xiaomi'nin yeni nesil HyperOS sürümüyle çıkacağı konuşuluyor.

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Ayrıca Pro Max modelinin özellikle oyun ve multimedya deneyimini geliştirmeye yönelik simetrik çift hoparlör sistemiyle geleceği de iddialar arasında. Xiaomi, Redmi K100 serisinin lansman takvimiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle model sıralaması ve teknik özellikler şimdilik sızıntılara dayanıyor.

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Redmi K100 Pro serisi beklenenden erken gelebilir

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