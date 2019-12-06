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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 modeli Sony IMX686 sensörünü kullanan ilk telefon olabilir

    Redmi K30 modeli sektörde ilk kez 64MP çözünürlüğündeki Sony IMX686 sensörünü kullanan telefon olmaya çok yakın. Gelecek hafta Redmi K30 modeli resmen tanıtılacak.
    6 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi K30 modeli Sony IMX686 sensörünü kullanan ilk telefon olabilir
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    Xiaomi’nin alt markası Redmi haftaya yeni amiral gemisi K30’u tanıtacak. Fiyatına göre yine iddialı özelliklerle donatılması beklenen Redmi K30 modeli pazarda bir ilke yer verebilir.

    Redmi K30 özellikleri

    Firmanın yaptığı tanıtıma göre telefon Sony’nin 64MP çözünürlüğündeki yeni IMX686 sensörüne sahip olacak. Henüz bu sensörü kullanan başka telefon olmadığı için Redmi K30 sektörde bir ilke imza atacak.

    Sony kamera birimi çözünürlük savaşlarında Samsung’un biraz gerisinde kaldı denebilir ancak kalite olarak rakibini geride bırakıyor. 48MP çözünürlüğündeki IMX586 sensörü rakibi Samsung’dan daha iyi çekimler yapıyordu.

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    IMX686 sensörü 64MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip. Çözünürlük olarak ise 9248 x 6944 piksel seviyesine çıkıyor. Sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller elde edebiliyor. Sony’nin önceki nesilde olduğu gibi gerçek 64MP çözünürlüğünde sensör tasarladığı ve Samsung GW1 sensöründen bu açıdan önde olduğu tahmin ediliyor. İlk testler yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

    Redmi K30 modeli Sony IMX686 sensörünü kullanan ilk telefon olabilir
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    Redmi K30 modeline dönecek olursak 5G versiyonuna Snapdragon 765G yonga setinin eşlik etmesi bekleniyor. 4G versiyonunda ise Snapdragon 730G yonga seti ile donatılacak. 6.6 inçlik LCD ekran 120Hz seviyesine çıkabilirken oval çentik tasarımına çift kamera sığdırılmış.

    Telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi olacak. 4500mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile desteklendiği ifade ediliyor. Ana sensöre ultra geniş, telefoto ve derinlik sensörleri eşlik ediyor.

    Redmi K30 versiyonları farklı tarihlerde tanıtılacak. 10 Aralık tarihinde 5G versiyonun tanıtımı yapılacak. Sonraki tarihlerde 4G versiyonu ve Pro versiyonun tanıtılacağı dile getiriliyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/06/redmi-k30-5g-sony-imx686-64mp-camera/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    __Nikolaus__ 5 gün
    Mi note 10 da kullanılan sensör daha büyük 1/1.33 , neden acaba daha küçük sensör tercih ettiler k30 da kalite olarak fark kimi acaba ?
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    Conqueror26 6 gün
    Xiaomi daha ekonomik modeller için Redmi serisini artık marka haline getirdi. Huawei ile Honor gibi.
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    Xiaomi’nin "alt markası" Redmi ?!
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    MS4343 5 gün dr-erkam89
    Redmi, Önceden Xiaomi'nin çıkardığı telefon modellerine verdiği isimdi. Sonradan ayrı bir marka haline getirdi
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    Moueson 6 gün
    Xiaomi nin alt markasıda mı varmış ilk defa duyuyorum valla. 10 tane telefon markası varsa bunların 8'i çinlilere ait sanırım .
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    Relax Relax 6 gün
    2019 yılında, 3 telefon kamera konusunda liderliği paylaşıyor. Bunlar iPhone 11 Pro, Pixel 4 ve Galaxy Note 10 bu cihazlarım hepsi 12 MP ana kameraya sahip ve bu bize gösterdi ki kamera yazılımı megapikselden çok daha önemli. Bu yüksek megapikselli sensörler ancak iyi yazılım ile tam performansları ortaya koyacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gcb1903 6 gün Relax Relax
    Kamera konusunda ilk 3 Mate 30 pro, CC9 pro ve Note 10+.
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