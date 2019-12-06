Redmi K30 modeli Sony IMX686 sensörünü kullanan ilk telefon olabilir

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Xiaomi’nin alt markası Redmi haftaya yeni amiral gemisi K30’u tanıtacak. Fiyatına göre yine iddialı özelliklerle donatılması beklenen Redmi K30 modeli pazarda bir ilke yer verebilir.

Redmi K30 özellikleri

Firmanın yaptığı tanıtıma göre telefon Sony’nin 64MP çözünürlüğündeki yeni IMX686 sensörüne sahip olacak. Henüz bu sensörü kullanan başka telefon olmadığı için Redmi K30 sektörde bir ilke imza atacak.

Sony kamera birimi çözünürlük savaşlarında Samsung’un biraz gerisinde kaldı denebilir ancak kalite olarak rakibini geride bırakıyor. 48MP çözünürlüğündeki IMX586 sensörü rakibi Samsung’dan daha iyi çekimler yapıyordu.

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IMX686 sensörü 64MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip. Çözünürlük olarak ise 9248 x 6944 piksel seviyesine çıkıyor. Sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller elde edebiliyor. Sony’nin önceki nesilde olduğu gibi gerçek 64MP çözünürlüğünde sensör tasarladığı ve Samsung GW1 sensöründen bu açıdan önde olduğu tahmin ediliyor. İlk testler yakın zamanda ortaya çıkacaktır.

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Redmi K30 modeline dönecek olursak 5G versiyonuna Snapdragon 765G yonga setinin eşlik etmesi bekleniyor. 4G versiyonunda ise Snapdragon 730G yonga seti ile donatılacak. 6.6 inçlik LCD ekran 120Hz seviyesine çıkabilirken oval çentik tasarımına çift kamera sığdırılmış.

Telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi olacak. 4500mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile desteklendiği ifade ediliyor. Ana sensöre ultra geniş, telefoto ve derinlik sensörleri eşlik ediyor.

Redmi K30 versiyonları farklı tarihlerde tanıtılacak. 10 Aralık tarihinde 5G versiyonun tanıtımı yapılacak. Sonraki tarihlerde 4G versiyonu ve Pro versiyonun tanıtılacağı dile getiriliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/12/06/redmi-k30-5g-sony-imx686-64mp-camera/