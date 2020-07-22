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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti

    Poco F2 Pro'nun telefoto kamerası daha iyi versiyonu olan Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta 120 puan alarak iPhone 11 Pro Max ve Galaxy S20 Ultra modellerini geçti.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti
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    Xiaomi’nin Redmi K30 Pro modelinin -ülkemizdeki adıyla POCO F2 Pro- daha iyi telefoto kameralı versiyonu Redmi K30 Pro Zoom Edition’ın DXOMARK puanı belli oldu. Telefonun arka kamerası 120 puan almayı başardı. Fotoğrafçılık yeteneğine 129, video kayıt yeteneğine 101 puan verilmiş.

    Redmi K30 Pro’nun telefoto kamerası 5 MP çözünürlüğe sahipken Zoom Edition versiyonunun telefoto kamerası 8 MP çözünürlüğe ve 3x optik zoom yeteneğine sahip. İki telefonun diğer özellikleri birebir aynı. DXOMARK testlerinde resimlere yaklaştırılıp, bozulmalara bakıldığı için iki telefon arasındaki puan farkı beklenenden yüksek olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30 Pro serisinin ilk partisi 30 saniyede tükendi"

    Redmi K30 Pro Zoom Edition, arka kamera testinden 120 Puan alarak 10. sıraya yerleşti. Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max modellerini geçmeyi başardı. Xiaomi’nin amiral gemisi Xiaomi Mi 10 Pro’dan ise 4 puan geride kaldı.

    Redmi K30 Pro Zoom Edition arka kamera özellikleri

    • Ana kamera: 64MP, 1/1.72 inç Quad Bayer filtreli sensör, 26mm lens, PDAF, OIS
    • Telefoto kamera: 8MP, 1/4.0 inç sensör, 80mm lens, 3x optik zoom, PDAF, OIS
    • Ultra geniş açılı kamera: 13MP, 1/3.0 inç sensör, 16mm lens
    • Derinlik algılayıcı: 2MP sensör
    • Video: 8K 4320p 24/30fps, 4K 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/120/240fps
    • Gyro-EIS stabilizasyon & 4K'da adaptif kare hızı ayarlama özelliği


    https://www.dxomark.com/xiaomi-redmi-k30-pro-zoom-edition-camera-review/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlyingUnderpants 27 dk.
    Tam POCO F2 Pro araştırıyordum ki bu haberi gördüm.. Ana kamerada OIS ve daha iyi telefoto kamera..
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    torabi 1 sa.
    Eyy senin palavrası yesinler
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    Bloodin 6 sa.
    Ayrıca belirtmeyi unutmuşsunuz, K30 Pro'nun hiçbir kamerasında OIS (Optik Görüntü Sabitleme) yokken K30 Pro Zoom'da sadece 3x telefoto kamerada değil, 64 mp ana kamerada da OIS bulunuyor. Bu da özellikle düşük ışık koşullarında K30 Pro Zoom'un çok daha iyi fotoğraflar çekeceğini garantilemekte...
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    Bloodin 6 sa.
    Çok memnun bir K20 Pro (Mi 9T Pro) kullanıcısı olarak bu telefonun "malum yollarla" Türkiye'ye giriş yapmasını bekliyorum :)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ergenius (vedat bişkin) 5 sa. Bloodin
    K30 pro var ama zoom u bilmiyorum
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