Redmi K30 Pro Zoom Edition, DXOMARK'ta iPhone ve Samsung'u geçti

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Xiaomi’nin Redmi K30 Pro modelinin -ülkemizdeki adıyla POCO F2 Pro- daha iyi telefoto kameralı versiyonu Redmi K30 Pro Zoom Edition’ın DXOMARK puanı belli oldu. Telefonun arka kamerası 120 puan almayı başardı. Fotoğrafçılık yeteneğine 129, video kayıt yeteneğine 101 puan verilmiş.

Redmi K30 Pro’nun telefoto kamerası 5 MP çözünürlüğe sahipken Zoom Edition versiyonunun telefoto kamerası 8 MP çözünürlüğe ve 3x optik zoom yeteneğine sahip. İki telefonun diğer özellikleri birebir aynı. DXOMARK testlerinde resimlere yaklaştırılıp, bozulmalara bakıldığı için iki telefon arasındaki puan farkı beklenenden yüksek olabilir.

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Redmi K30 Pro Zoom Edition, arka kamera testinden 120 Puan alarak 10. sıraya yerleşti. Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max modellerini geçmeyi başardı. Xiaomi’nin amiral gemisi Xiaomi Mi 10 Pro’dan ise 4 puan geride kaldı.

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Redmi K30 Pro Zoom Edition arka kamera özellikleri

Ana kamera: 64MP, 1/1.72 inç Quad Bayer filtreli sensör, 26mm lens, PDAF, OIS

Telefoto kamera: 8MP, 1/4.0 inç sensör, 80mm lens, 3x optik zoom, PDAF, OIS

Ultra geniş açılı kamera: 13MP, 1/3.0 inç sensör, 16mm lens

Derinlik algılayıcı: 2MP sensör

Video: 8K 4320p 24/30fps, 4K 2160p 30/60fps, 1080p 30/60/120/240fps

Gyro-EIS stabilizasyon & 4K'da adaptif kare hızı ayarlama özelliği

https://www.dxomark.com/xiaomi-redmi-k30-pro-zoom-edition-camera-review/

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