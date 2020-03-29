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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 Pro serisinin ilk partisi 30 saniyede tükendi

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Redmi K30 Pro'nun satışları iyi başladı. İlk partisi yarim dakika içerisinde tükenen akıllı telefon şirketin kasasına 14 milyon dolar koydu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi K30 Pro serisinin ilk partisi 30 saniyede tükendi
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    Çin'de, Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom Edition satışları başladı. Büyük ilgiyle karşılanan akıllı telefonların ilk partisi sadece birkaç saniye içerisinde tükendi.

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    Redmi CEO'su Liu Weibing'in Weibo'daki resmi açıklamasına göre cihazlar sadece 30 saniyede satıldı. Şirket yarim dakikada 100 milyon yuan (yaklaşık 14 milyon dolar) gelir elde etti.

    Redmi K30 Pro serisinin ilk partisi 30 saniyede tükendi
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    Yaklaşık 29.000 adet cihaz satıldı

    Adet bazında elimizde bir veri yok, zira Redmi bu konuda bir açıklama yapmadı. Ancak gelire bakıldığında ilk partideki Redmi K30 Pro ve K30 Pro Zoom Edition sayısının yaklaşık 29.000 adet olduğu anlaşılıyor.

    Akıllı telefonlarda 5G desteği, Snapdragon 865 işlemci, dörtlü arka kamera sistemi ve açılır-kapanır selfie kamerası var. Redmi K30 Pro'nun 423 dolar, K30 Pro Zoom Edition'ın ise 563 dolar başlangıç fiyatıyla satıldığını hatırlatalım.



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