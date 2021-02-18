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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Çinli akıllı telefon üretici Realme, yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme GT 5G, Çin'de yapılacak bir lansman etkinliği ile tanıtılacak.
    18 Şubat 2021, 18:30 (10 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme, amiral gemisi akıllı telefonu GT 5G'yi 4 Mart'ta Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme Pazarlama Direktörü  Xu Qi Chase, Weibo'da lansman ayrıntılarını vurgulayan bir poster paylaştı. Şirketin daha önce, Realme Race'i piyasaya süreceği yönünde iddialar vardı ancak cihazın Realme GT 5G olarak yeniden adlandırıldığı görülüyor.

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    Snapdragon 888'ten güç alacak

    Realme GT 5G'nin uygun fiyatlı amiral gemisi bir akıllı telefon olacağı düşünülüyor. Şirket, telefonun Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını doğruladı ancak başka resmi bir detay bilinmiyor. Realme GT 5G'nin küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.

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    Daha önce Realme Race telefonuna dair bazı detaylar sızdırılmıştı. Bu sızıntılara göre Realme GT 5G'nin 20: 9 en boy oranına sahip 6.8 inç büyüklüğünde 1.440x3.200 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olması bekleniyor. Ortaya çıkan iki farklı sızıntılardan biri ekranın 120Hz yineleme hızı sunacağını söylerken diğer sızıntı 160Hz yenileme hızı ile geleceğini belirtiyor.

    Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu
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    Güvenilir sızıntılarıyla bilinen DigitalChatStation, telefonun arka kısmının deri ve cam versiyonlarla geleceğini söyledi. Bu yüzden Realme'nin ilk Snapdragon 888 ile çalışan akıllı telefonunun bir Pro modeli olabileceği yönündeki iddialar kuvvetlendi. Ayrıca var olan iki farklı tasarımı gösteren sızıntı görseller de bu durumu destekliyor.

    Telefonun, 12 GB'a kadar RAM'e sahip olması ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz arkada, 64MP birincil lens, 13MP ultra geniş lens ve 13MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunduracak.

    Android 11 tabanlı Realme UI 2.0'ı çalıştırması beklenen cihazın, 125W UltraDart şarj desteği sunacağı düşünülüyor.

    Realme GT 5G'nin tanıtılmasına henüz iki haftalık bir süre daha var. Lansman tarihi yaklaştıkça telefona dair daha fazla resmi bilgi de ortaya çıkacak.



    https://www.gsmarena.com/realme_gt_5g_launch_date-news-47803.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    125W UltraDart ama uygun donanım ve fiyatlı bir cihaz gelir mi acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    M Matt_Murdock (Murat Alper) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Gelmesine gelirde Türkiyeye gelirse Realme Türkiyeyi adamdan saymıyor f/p açısından 80 dolarlık telefona 2800 istediydi
    1 Yanıt Yanıtla
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