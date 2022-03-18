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    Redmi K40S tanıtıldı: Snapdragon 870 işlemci, 285 dolar fiyat

    Redmi markası K50 lansman etkinliğinde geçen yıl çıkış yapan Redmi K40'ın halefini tanıttı. Akıllı telefon AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 4.500 mAh batarya ile geliyor.
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    Redmi K40S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Redmi markası düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün duyurdu. Bunlar arasında orta-üst segment Redmi K40S modeli de vardı. Akıllı telefon geçen yıl piyasaya sürülen Redmi K40'ın halefi olarak çıkıyor karşımıza.

    Redmi K40S, Full HD+ çözünürlüK, 120 Hz yenileme hızı ve 1.300 nit maksimum parlaklık değerine sahip 6.67 inç Samsung E4 AMOLED ekran taşıyor. Cihazda yer verilen ekranın aynı zamanda Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirtelim.

    Redmi K40S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Sony ana kamera

    Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Pil kapasitesi 4.500 mAh olan cihazda 67W hızlı şarj desteği mevcut.

    Redmi K40S'in ana kamera sistemi üç sensör içeriyor:

    • 48 megapiksel Sony IMX582 ana kamera
    • 8 megapiksel ultra geniş açılı lens
    • 2 megapiksel makro sensör
    • 20 megapiksel selfie kamerası

    Redmi K40S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefonda Dolby Atmos destekli iki stereo hoparlör ve yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Cihazın kalınlığı 7.7 mm, ağırlığı ise 195 gram. Fiyat etiketi ise donanım konfigürasyonuna göre değişiyor.

    Redmi K40S Özellikleri:

    • Ekran: 6.67 inç AMOLED, Full HD+, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
    • RAM: 6/8/12 GB
    • Depolama: 128/256 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Arka kamera: 48 + 8 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 20 megapiksel
    • Batarya: 4.500 mAh, 67W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G SA/NSA,Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C
    • Boyutlar: 163.2 x 75.95 x 7.7mm
    • Ağırlık: 195 gr

    Redmi K40S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Redmi K40S Fiyatı:

    • 6 GB RAM + 128 GB depolama - 285 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 315 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 355 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama - 380 dolar
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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