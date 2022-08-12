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    Redmi K50 Ultra en iyi Redmi telefonu oldu

    Ekrandan nabız değerlerini ölçebilen ve sektörün en nadir panellerinden birisine sahip olduğu ifade edilen Redmi K50 Ultra özellikleri ve fiyatı haberimizde.    
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    Redmi K50 Ultra
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    Samsung’un hemen ardından kendi etkinliğini düzenleyen Xiaomi, hemen her ürünün karşısına yeni bir ürün konumlandırdı. Redmi K50 Ultra amiral gemisi Premium sınıfta çok iddialı özelliklerle geliyor.

    Redmi K50 Ultra özellikleri

    • 6.67 inçlik 1220x2712 piksel AMOLED ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 108MP (OIS) +8MP+2MP arka kamera
    • 20MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 120W hızlı şarj

    Redmi K50 Ultra fiyatı
    Redmi K50 Ultra 8GB/128GB 445$
    Redmi K50 Ultra 8GB/256GB 490$
    Redmi K50 Ultra 12GB/512GB 530$
    Redmi K50 Ultra 12/512GB Mercedes F1 Edition 620$

    Dikkat çekici ekran

    Redmi K50 Ultra modeli özellikle ekran tarafında dikkat çekici özelliklere sahip. 12-bit panel 68.7 milyar renk işlerken deltaE değeri 0.38 civarında ve mükemmel bir renk kalibrasyonuna sahip. Sıcaklık sensörü bu mükemmelliği desteklerken HDR10+ ve Dolby Vision da mevcut.

    120Hz tazeleme hızı sunan ekranın dokunmatik tarama hızı da 480Hz. 1920Hz PWM çok daha etkili siyahların elde edilmesini sağlıyor. Ekranın parmağınızdan kalp atışlarını ölçebilmesi de diğer bir ilginç noktası. Ayrıca enerji tüketimi de oldukça düşük. Bu ekranın akıllı telefon pazarında çok nadir olduğu ifade ediliyor.

    Kamera ve diğerleri

    Kamera tarafında 108MP Samsung HM6 sensörü OIS destekli ve 9 pikseli birleştirerek daha detaylı görüntüler elde edebiliyor. 1 cam ve 5 plastik katman daha fazla ışığı içeri alırken dinamik aralığı da f/1.6 seviyesinde tutuyor.

    Redmi K50 Ultra
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    Surge P1 yongası batarya şarj durumunu sürekli kontrol ederek verimli bir süreç sağlıyor. 3725 milimetrekare buhar odası ise uzun kullanım seanslarında soğutmayı arttırarak verimliliği destekliyor. Wi-Fi 6E, Dolby Atmos, NFC, kızılötesi,

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