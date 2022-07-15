Redmi K50S Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: 200 MP kamera ile geliyor

Redmi markası yeni bir akıllı telefon serisi çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi K50S ve K50S Pro modellerini içerecek seri hakkındaki detaylar netleşiyor. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız DigitalChatStation, K50S Pro'nun teknik özelliklerine dair önemli bilgiler paylaştı.
Aktarılan bilgilere bakılırsa akıllı telefon 200 megapiksel gibi oldukça yüksek çözünürlüğe bir sahip kamera ile donatılacak. Muhtemelen cihazda Samsung ISOCELL HP1 sensörü kullanılacak. Aynı sensörün Motorola Edge 30 Ultra modelinde de yer alması bekleniyor.
İşlemci, ekran ve batarya detayı
Çinden gelen bilgiler arasında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti (SM8475), 120 Hz ekran ve 5.000 mAh batarya gibi ayrıntılar da var. Redmi K50S serisi zaten 3C sertifikası almıştı. Buna göre akıllı telefonun Ağustos ayında pazara girmesi muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş