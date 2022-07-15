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    Bütçe dostu Samsung Galaxy A04 sertifika aldı, yakında piyasaya sürülecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bütçe dostu modeli Galaxy A04 onaylandı. Cihazın lansmanının yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.                 
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    Samsung Galaxy A04 sertifika aldı, yakında piyasaya sürülecek
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    Samsung, geçen yılki bütçe akıllı telefonu Galaxy A03'ün halefini hazırlıyor. Galaxy A04 olarak adlandırılan cihaz bugün NBTC'den sertifika aldı.

    Ajansın listesine göre, Galaxy A04, sonundaki DS'nin Çift SIM anlamına geldiği SM-A045F/DS model numarasına sahip. Akıllı telefon çift SIM'i destekleyecek ve sertifika ayrıca akıllı telefonun GSM, WCDMA ve LTE'yi desteklediğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy A04 ne zaman çıkacak?

    Galaxy A04'ün 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon, Android 12'yi One UI 4.0 arayüzüyle çalıştıracak. Akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında henüz başka bir ayrıntı yok.

    NBTC'ye ek olarak, Galaxy A04, akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteren FCC ve Wi-Fi Alliance tarafından zaten onaylanmıştı. Büyük olasılıkla Samsung, Temmuz veya Ağustos aylarında Galaxy A04'ü tanıtacak.

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    juanmata09 21 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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