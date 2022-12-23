Red Magic 8 Pro şarj hızı açıklandı: 14 dakikada %100 dolum

Ancak daha ilgi çekici olanı şarj hızı. Üreticiye göre Red Magic 8 Pro 0'dan %100'e 14 dakikada şarj olabilecek. Bunun için özel 165 watt'lık şarj cihazı ve birlikte verilen USB-C kablosunun kullanılması gerekiyor.
Sekiz ayrı pil hücresi var
Ayrıca cihazda 8C pile yer verdildiğini belirtelim. Yani genel verimliliği ve güvenliği artıran sekiz ayrı hücre var. Tanıtım görsellerinin işaret ettiği bir diğer husus ise 47 saatlik pil ömrü. Ancak bu konuda çok fazla detay verilmedi.
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d