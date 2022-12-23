Tam Boyutta Gör Nubia markası Red Magic 8 Pro akıllı telefonunu 26 Aralık'ta tanıtacak. Etkinliğe kısa bir süre kala şirket cihazın pil kapasitesini açıkladı. Oyun odaklı akıllı telefon 6.000 mAh bataryaya ile piyasaya sürülecek.

Red Magic 8 Pro'nun ilk resmi görüntüleri yayınlandı 2 gün önce eklendi

Ancak daha ilgi çekici olanı şarj hızı. Üreticiye göre Red Magic 8 Pro 0'dan %100'e 14 dakikada şarj olabilecek. Bunun için özel 165 watt'lık şarj cihazı ve birlikte verilen USB-C kablosunun kullanılması gerekiyor.

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Sekiz ayrı pil hücresi var

Ayrıca cihazda 8C pile yer verdildiğini belirtelim. Yani genel verimliliği ve güvenliği artıran sekiz ayrı hücre var. Tanıtım görsellerinin işaret ettiği bir diğer husus ise 47 saatlik pil ömrü. Ancak bu konuda çok fazla detay verilmedi.

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Red Magic 8 Pro şarj hızı açıklandı: 14 dakikada %100 dolum