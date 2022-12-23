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    Anlık Bildirim

    Red Magic 8 Pro şarj hızı açıklandı: 14 dakikada %100 dolum

    Nubia yakında tanıtacağı oyun odaklı akıllı telefonunun şarj hızı hakkında bazı detaylar paylaştı. Şirkete göre Red Magic 8 Pro isimli model 0'dan %100 doluma 14 dakikada ulaşacak.
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    Red Magic 8 Pro şarj hızı açıklandı: 14 dakikada %100 dolum Tam Boyutta Gör
    Nubia markası Red Magic 8 Pro akıllı telefonunu 26 Aralık'ta tanıtacak. Etkinliğe kısa bir süre kala şirket cihazın pil kapasitesini açıkladı. Oyun odaklı akıllı telefon 6.000 mAh bataryaya ile piyasaya sürülecek.

    Ancak daha ilgi çekici olanı şarj hızı. Üreticiye göre Red Magic 8 Pro 0'dan %100'e 14 dakikada şarj olabilecek. Bunun için özel 165 watt'lık şarj cihazı ve birlikte verilen USB-C kablosunun kullanılması gerekiyor.

    Red Magic 8 Pro şarj hızı açıklandı: 14 dakikada %100 dolum Tam Boyutta Gör

    Sekiz ayrı pil hücresi var

    Ayrıca cihazda 8C pile yer verdildiğini belirtelim. Yani genel verimliliği ve güvenliği artıran sekiz ayrı hücre var. Tanıtım görsellerinin işaret ettiği bir diğer husus ise 47 saatlik pil ömrü. Ancak bu konuda çok fazla detay verilmedi.

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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