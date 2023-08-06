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    Redmi K60 Ultra 100'den fazla oyunda yüksek yenileme hızını destekleyecek

    Redmi markasının yeni amiral gemisi akıllı telefonuyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Çinli şirket akıllı telefonun 100'den fazla oyunda 144 Hz yenileme hızını destekleyeceğini duyurdu.
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    Redmi K60 Ultra 100'den fazla oyunda 144 Hz'i destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi K60 Ultra adı altında piyasaya sürülecek modelin resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı ancak Çinli marka cihazın özelliklerini ortaya koyan posterler yayınlamaya devam ediyor.

    Yayınlanan son görsellere bakılırsa akıllı telefonun ekranı 100'den fazla oyunda 144 Hz yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca şirket oyunlarda daha iyi görüntü akıcılığı ve daha az güç tüketimi vaat ediyor. Bunun bağımsız X7 grafik yongası sayesinde elde edildiğini belirtelim.

    Redmi K60 Ultra 100'den fazla oyunda 144 Hz'i destekleyecek Tam Boyutta Gör

    Bu ay tanıtılması bekleniyor

    Söz konusu yonga aynı zamanda 720p görüntülerin akıllı ekranının çözünürlüğü olan 1.5K'ya yükseltilmesine de olanak sağlıyor. Redmi K60 Ultra, MediaTek Dimensity 9200+ platformunu temel alacak. Ayrıca MIUI 15'i çalıştıran ilk akıllı telefonlardan biri olacak.

    Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Xiaomi henüz cihazın lansman tarihini açıklamadı. Ancak amiral gemisinin Ağustos ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Aynı gün katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3'ün yanı sıra Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2 tabletler de resmiyet kazanacak.

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