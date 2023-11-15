Redmi K70 (Poco X6 5G) render görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Redmi K70 render görüntüleri sızdı
Kaçıranlar için yaklaşmakta olan Redmi K70, K70 Pro ve K70e'nin birbirleri ile benzer tasarıma sahip olması bekleniyor. Buna göre sızdırılan resimlerde telefonun beyaz renk seçeneğine bakıyoruz. Cihazın ön yüzünde delikli selfie kamerası ve düz bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Sağ bölümde ise ses açma ve kısma tuşları bulunuyor. Ancak en büyük değişim kamera bölümünde diyebiliriz.
Redmi K70 beklenen özellikler
Redmi k70 serisi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinden destek alması bekleniyor. K70e ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacak.
Bu kuruluma ise Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi eşlik edecek. Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek.
Ayrıca Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Bu noktada Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan neredeyse çerçevesiz AMOLED ekrana sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.