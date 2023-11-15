Redmi K70 (Poco X6 5G) render görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 14 serisinin ardından odağını bütçe performans modellerine çevirmiş durumda. Bu bağlamda yıl bitmeden tanıtılacak Redmi K70 serisi için geri sayım başladı diyebiliriz. Son olarak Redmi K70'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı. İşte karşınızda Redmi K70, K70 Pro ve K70e.

Redmi K70 render görüntüleri sızdı

Kaçıranlar için yaklaşmakta olan Redmi K70, K70 Pro ve K70e'nin birbirleri ile benzer tasarıma sahip olması bekleniyor. Buna göre sızdırılan resimlerde telefonun beyaz renk seçeneğine bakıyoruz. Cihazın ön yüzünde delikli selfie kamerası ve düz bir çerçeve tasarımına yer verilmiş. Sağ bölümde ise ses açma ve kısma tuşları bulunuyor. Ancak en büyük değişim kamera bölümünde diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Burada Redmi K70, dikdörtgen biçimli çıkıntılı bir kamera adasına sahip. Bu bölümde üç kamera ve bir LED flaş modülüne yer verilmiş. Bu geniş kamera adasının çoğunlukla Poco modellerinde kullanıldığını hatırlatalım. Niketim Redmi K70 serisinin de Poco X6 veya X6 Pro olarak küresel pazarda satışa çıkacağı söyleniyor.

Redmi K70 beklenen özellikler

Redmi k70 serisi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinden destek alması bekleniyor. K70e ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacak.

Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı 3 gün önce eklendi

Bu kuruluma ise Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi eşlik edecek. Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek.

Ayrıca Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Bu noktada Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan neredeyse çerçevesiz AMOLED ekrana sahip olacak.

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Redmi K70 (Poco X6 5G) render görüntüleri sızdı: İşte tasarımı