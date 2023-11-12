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    Xiaomi Redmi K70 serisinin özellikleri sızdı: Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlası

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi K70 serisinin bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bugün akıllı telefonların özellikleri belli oldu. İşte detaylar...
    Xiaomi Redmi K70 serisinin özellikleri sızdı: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz aralık ayında tanıtılan Redmi K60 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bugün erken saatlerde Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerinden oluşacak serinin yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Son olarak Redmi K70 serisinin üzerindeki perde yavaş yavaş kalkmaya başladı. İşte akıllı telefonlardan beklenen özellikler...

    Xiaomi Redmi K70 serisinin özellikleri sızdı

    Redmi K70 serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça telefonlar hakkındaki detaylar da netleşmeye devam ediyor. Kaçıranlar için Xiaomi, RedmiK70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinden destek alması bekleniyor. K70e ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacak.

    Ayrıca temel modelde yani Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi ile karşılaşacağız.

    Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek. Mevcut raporlar Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Bu noktada Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan neredeyse çerçevesiz AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki modelin metalik çerçeve ve arka panelde çeşitli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. 

    Redmi K70, K70 Pro ve K70e, kuvvetle muhtemel Kasım ayı içerisinde tanıtılacak. Dolayısıyla Aralık ayında raflarda yerini almaya başlayacağını söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde lansman tarihinin kesinlik kazanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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