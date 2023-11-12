Xiaomi Redmi K70 serisinin özellikleri sızdı: Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlası

Xiaomi Redmi K70 serisinin özellikleri sızdı
Redmi K70 serisinin çıkış tarihi yaklaştıkça telefonlar hakkındaki detaylar da netleşmeye devam ediyor. Kaçıranlar için Xiaomi, Redmi, K70, K70 Pro ve K70e olmak üzere üç yeni modelle karşımıza çıkacak. Bunlar arasından Redmi K70 ve K70 Pro'nun sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinden destek alması bekleniyor. K70e ise MediaTek Dimensity 8300 işlemci üzerine kurulacak.
Ayrıca temel modelde yani Redmi K70 için 5.000mAh 120W şarj, Pro sürümde 5.120mAh 120W şarj ve K70e'de ise 90W 5.5000mAh pil paketi ile karşılaşacağız.
Akıllı telefonların Android 14 destekli HyperOS arayüzüne sahip ilk modellerden biri olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise Xiaomi, üçlü bir sensör kurulumuna yönelecek. Mevcut raporlar Redmi K70 serisinin tasarım ve ekran kalitesiyle öne çıkacağını söylüyor. Bu noktada Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan neredeyse çerçevesiz AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki modelin metalik çerçeve ve arka panelde çeşitli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor.
Redmi K70, K70 Pro ve K70e, kuvvetle muhtemel Kasım ayı içerisinde tanıtılacak. Dolayısıyla Aralık ayında raflarda yerini almaya başlayacağını söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde lansman tarihinin kesinlik kazanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.