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    Redmi'nin 50MP kameralı yeni modeli TENAA'da göründü

    Redmi 50MP kameralı yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün TENAA'da görünen 22041219C model numaralı yeni Redmi akıllı telefon yakında piyasaya sürülecek. İşte bilinen özellikleri.
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    Redmi'nin 50MP kameralı yeni modeli TENAA'da göründü
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    Her geçen gün yeni bir modelini gördüğümüz Redmi, bugün 50MP ana kameralı yeni modeli ile TENAA'da göründü. İşte Redmi'nin yeni cihazının tüm özellikleri.

    Redmi'nin muhtemelen yüksek özellikli yeni modeli geliyor

    Redmi 22041219C bugün TENAA'da göründü. Gelen bilgilere göre 6,58 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranla gelecek olan cihaz, toplam 200 gram ağırlığında olacak. Muhtemelen 164 x 76,1 x 8,9 mm ölçülerinde olacak olan yeni Redmi modeli başta da dediğimiz gibi 50MP ana kameraya sahip olacak.

    Redmi'nin 50MP kameralı yeni modeli TENAA'da göründü
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    Öte yandan 4900mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı söylenilen Redmi 22041219C,listelere göre 4, 6, 8 ve 16GB gibi çeşitli RAM seçeneklerine sahip olabilir. Depolama tarafında ise 64GB, 128GB ve 256GB gibi seçeneklerin sunulacağı gelen söylentiler arasında.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 21 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 3 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 6 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 6 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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