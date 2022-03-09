Redmi'nin 50MP kameralı yeni modeli TENAA'da göründü

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Her geçen gün yeni bir modelini gördüğümüz Redmi, bugün 50MP ana kameralı yeni modeli ile TENAA'da göründü. İşte Redmi'nin yeni cihazının tüm özellikleri.

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Redmi'nin muhtemelen yüksek özellikli yeni modeli geliyor

Redmi 22041219C bugün TENAA'da göründü. Gelen bilgilere göre 6,58 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranla gelecek olan cihaz, toplam 200 gram ağırlığında olacak. Muhtemelen 164 x 76,1 x 8,9 mm ölçülerinde olacak olan yeni Redmi modeli başta da dediğimiz gibi 50MP ana kameraya sahip olacak.

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Öte yandan 4900mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı söylenilen Redmi 22041219C,listelere göre 4, 6, 8 ve 16GB gibi çeşitli RAM seçeneklerine sahip olabilir. Depolama tarafında ise 64GB, 128GB ve 256GB gibi seçeneklerin sunulacağı gelen söylentiler arasında.

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