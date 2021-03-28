Redmi'nin oyun odaklı telefonuna dair ilk detaylar geldi: Dimensity 1200 ve 5.000 mAh batarya

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Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, birkaç ay önce şirketin ilk oyun akıllı telefonu üzerinde çalıştığına dair bilgi verdi ve o zamandan beri telefona dair çok az bilgi açığa çıktı. Şimdi ise sektördeki ünlü duyumculardan Digital Chat Station, telefonun bazı detaylarını sızdırdı.

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Redmi'den yaklaşan oyun telefonu

Redmi'nin oyun odaklı telefonu, sızdırılan bilgilere göre MediaTek'in amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 1200'den güç alacak. Cihazda, Redmi K40 serisinde de kullanılan Samsung E4 AMOLED ekran yer alacak. Ekran, kamera için delik ekran tasarımına sahip olacak.

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Redmi oyun akıllı telefonunda, sadece yarım saatte tamamen şarj edecek 65 W hızlı şarj desteğiyle 5.000 mAh batarya bulunacak. Telefonda, Black Shark serisinin akıllı telefonları gibi gelişmiş bir oyun deneyimi için donanım anahtarına yer verilecek.

Redmi'nin bu yeni oyun odaklı akıllı telefonunun yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2021/03/27/redmi-gaming-smartphone-will-arrive-with-physical-buttons-dimensity-1200-and-5000mah-battery/

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