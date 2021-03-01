Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda

    Redmi Note 10 modelinde 6.43 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 678 yonga seti, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj, 48MP ana kamera gibi detaylar sızıntılarda ortaya çıktı.
    01 Mart 2021, 15:00 (1 hf.)
    4,7b
    2
    7
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Kısa süre sonra tanıtılacak olan Redmi Note 10 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Kutu görselinden sonra telefonun tasarım ve teknik detaylarını da gösteren kutu açılış görselleri bizlerle.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak

    Redmi Note 10 neler sunacak?

    6.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Redmi Note 10 modeli nokta çentik tasarımı ile oldukça ince bir görünüme sahip. Parmak izi okuyucunun yan kısımda olduğu tahmin ediliyor. Ses ise çift hoparlör üzerinden sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek"

    2 adet Cortex-A76 tabanlı Kryo 460 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 460 çekirdeğinden oluşan 11nm Snapdragon 678 yonga setinin güç verdiği modelde 128GB kapasite yer alacak. 5000mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

    48MP çözünürlüğünde ana kameranın olduğu modelin 234$ başlangıç fiyatının olacağı daha önce gündeme gelmişti. Seride Redmi Note 10 Pro ve Pro Max modelleri de olacak ancak şimdilik net özellikleri belli değil.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_10_leaks_in_retail_photos_with_snadragon_678_chipset-news-47981.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Evt hep aynı terane zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun da kamerasına toz girer mutlaka..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemcisi düşük.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi ) Hakimutata Insane
    Samsung'un yolunu secmisler demek ki artık.. islemciyi bes para etmez koy, amoled ekran koy, millet ekrana bakıp alsın.. 5 kurus vermem bu cihaza..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C celeroni (Cengiz Aytekin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu telefonlar ne zaman ülkemizde üretilmeye başlayacak?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O çene nedir Allah aşkına? Biyerden alıp, biyerden çalmayın! Redmi Note 8 Pro'nun tasarımı ne kadar güzeldi. Tasarımları lütfen simetrik yapın, gözüm kanıyor bakınca...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda amoled koydular şu seriye. Realme de artık Realme 8'de amoled koymak zorunda rekabet için. Biz yine elde edilecek ürün bakımından karlıyız.



    Fiyatı uygun gelirse tekrar F/P damgasını alır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber 6 gün AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir 6 gün Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor 6 gün Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak? 6 gün OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu 6 gün Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu 6 gün Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı 6 gün The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor 6 gün Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“ 6 gün Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı 6 gün Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor 6 gün iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında 6 gün Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı 6 gün Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı 6 gün iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir 6 gün 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var! 6 gün Xiaomi'den, Clubhouse'a rakip uygulama: MiTalk 6 gün Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek 1 hf. Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış 1 hf. Akıllı telefon pazarı yonga sıkıntısından etkileniyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda Sonraki Netflix’in yeni Türk filmi Kağıttan Hayatlar’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor 1 hf. Windows 10'a bu yıl Android uygulamaları için tam destek geliyor 1 hf. Karsan, seviye 4 otonom özelliklere sahip otobüsünün teknik detaylarını paylaştı 1 hf. 78. Altın Küre kazananları belli oldu 1 hf. Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak 1 hf. Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir? 1 hf. 2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den resmi bir klip yayınlandı 1 hf. Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel 1 hf. NASA'nın Güneş'e gönderdiği sondadan müthiş Venüs görseli 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 15: Solasta: Crown of the Magister 1 hf. Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek 1 hf. Lenovo, Radeon VII görünümlü RX 6800/6900 XT modellerini duyurdu 1 hf. Boston Dynamics'in robot köpeği polis operasyonunda görev aldı 1 hf. Royal Green RO-14 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 hf. FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir 1 hf. Telegram'a, yeni özellikler geldi: Otomatik olarak silinen mesajlar, süreli davet bağlantıları ve daha fazlası 1 hf. BOE, içe ve dışa doğru katlanabilen akıllı telefon ekranını gösterdi 1 hf. Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız