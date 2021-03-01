Redmi Note 10 yeni sızıntılarla karşınızda

Tam Boyutta Gör

Kısa süre sonra tanıtılacak olan Redmi Note 10 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Kutu görselinden sonra telefonun tasarım ve teknik detaylarını da gösteren kutu açılış görselleri bizlerle.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak

Redmi Note 10 neler sunacak?

6.43 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Redmi Note 10 modeli nokta çentik tasarımı ile oldukça ince bir görünüme sahip. Parmak izi okuyucunun yan kısımda olduğu tahmin ediliyor. Ses ise çift hoparlör üzerinden sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek"

2 adet Cortex-A76 tabanlı Kryo 460 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 460 çekirdeğinden oluşan 11nm Snapdragon 678 yonga setinin güç verdiği modelde 128GB kapasite yer alacak. 5000mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

48MP çözünürlüğünde ana kameranın olduğu modelin 234$ başlangıç fiyatının olacağı daha önce gündeme gelmişti. Seride Redmi Note 10 Pro ve Pro Max modelleri de olacak ancak şimdilik net özellikleri belli değil.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_10_leaks_in_retail_photos_with_snadragon_678_chipset-news-47981.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.