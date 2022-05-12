Redmi Note 11T Pro, serinin 512 GB depolama alanına sahip ilk akıllı telefonu olacak

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Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında, 22041216C ve 22041216UC model numaralarına sahip iki akıllı telefon ortaya çıktı. Söz konusu cihazların yakında tanıtılacak Redmi 11T ve Redmi Note 11T Pro olduğu belirtiliyor.

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Yayınlanan belgeler Redmi Note 11T'nin 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi farklı konfigürasyonlarda sunulacağını gösteriyor. Buna karşın Redmi Note 11T Pro modelinin 512 GB depolama seçeneğiyle geleceğini görüyoruz.

Bir ilk gerçekleşecek

Redmi Note serisinin bugüne kadar piyasaya sürülen hiçbir modelinde bu kadar yüksek kapasiteli bir depolama birimine yer verilmemişti. Görünüşe bakılırsa Note 11T Pro bu anlamda bir ilke imza atacak. Cihazın 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip bir versiyonu da olacak.

Redmi Note 11T serisi kapsamında çıkış yapacak her iki akıllı telefonun da 6.6 inç FHD+ ekran taşıması bekleniyor. Redmi Note 11T, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içerecek. Pro modeli ise 120W hızlı şarj özellikli 4.300 mAh pile sahip olacak. Ayrıca bu versiyon 144 Hz'e kadar ekran yenileme hızı sunabilir.

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Redmi Note 11T Pro, 512 GB depolama alanıyla geliyor