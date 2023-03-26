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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 12 Turbo resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Xiaomi tarafından önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Redmi Note 12 Turbo modelinin resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı. Peki Redmi Note 12 ailesinin yeni üyesi neler sunuyor? İşte detaylar
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    Redmi Note 12 Turbo resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Xiaomi, yakında Redmi Note 12 Turbo modelini piyasaya sürecek. Bugün, uzun süredir söylentiler ile karşımıza çıkan cihazın özellikleri ve resmi tanıtım görselleri sızdırıldı. 

    Redmi Note 12 Turbo özellikleri

    Tanıtım görüntülerine göre Redmi Note 12 Turbo, ön tarafta 120Hz yenileme hızı1920Hz PWM KarartmaSGS Düşük Mavi Işık sertifikası ve 12 bit renk derinliği sunan AMOLED ekrandan güç alacak. Ayrıca yüzde 93,45 ekran-gövde oranı ile dikkat çeken cihazın 7,9 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olacağını görüyoruz. Önceki söylentiler ise, bu ekranın 6.67 inç boyutlarında FHD+ çözünürlüğe destek sunacağını bizlere göstermişti.

    Redmi Note 12 Turbo resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
     Yeni teaser'a göre Redmi Note 12 Turbo, 3725mm²'lik bir buhar odası soğutma çözümü ile desteklenecek. Bilindiği üzere yaklaşan cihazın, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Görüntüler bunu doğrulamıyor olsa da, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 1 TB UFS3.1 depolama ve 5.000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile karşımıza çıkacağı onaylandı.

    Redmi Note 12 Turbo, ayrıca Dolby ATMOS ve Hi-Res Audio destekli bir stereo hoparlör tasarımı ile gelecek. Kamera tarafında ise OIS'li 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulumla karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

    Kısa süre önce yapılan duyuruda Redmi, Redmi Note 12 Turbo'nun 28 Mart tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Yeni görüntüler de bu bilgiyi doğrularken, cihazın küresel pazarda POCO F5 olarak yeniden markalandığını görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    masa09 4 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 18 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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