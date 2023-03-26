Redmi Note 12 Turbo resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Redmi Note 12 Turbo özellikleri
Tanıtım görüntülerine göre Redmi Note 12 Turbo, ön tarafta 120Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM Karartma, SGS Düşük Mavi Işık sertifikası ve 12 bit renk derinliği sunan AMOLED ekrandan güç alacak. Ayrıca yüzde 93,45 ekran-gövde oranı ile dikkat çeken cihazın 7,9 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olacağını görüyoruz. Önceki söylentiler ise, bu ekranın 6.67 inç boyutlarında FHD+ çözünürlüğe destek sunacağını bizlere göstermişti.
Redmi Note 12 Turbo, ayrıca Dolby ATMOS ve Hi-Res Audio destekli bir stereo hoparlör tasarımı ile gelecek. Kamera tarafında ise OIS'li 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulumla karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
Kısa süre önce yapılan duyuruda Redmi, Redmi Note 12 Turbo'nun 28 Mart tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Yeni görüntüler de bu bilgiyi doğrularken, cihazın küresel pazarda POCO F5 olarak yeniden markalandığını görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)