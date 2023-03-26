Redmi Note 12 Turbo resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Xiaomi, yakında Redmi Note 12 Turbo modelini piyasaya sürecek. Bugün, uzun süredir söylentiler ile karşımıza çıkan cihazın özellikleri ve resmi tanıtım görselleri sızdırıldı.

Redmi Note 12 Turbo özellikleri

Tanıtım görüntülerine göre Redmi Note 12 Turbo, ön tarafta 120Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM Karartma, SGS Düşük Mavi Işık sertifikası ve 12 bit renk derinliği sunan AMOLED ekrandan güç alacak. Ayrıca yüzde 93,45 ekran-gövde oranı ile dikkat çeken cihazın 7,9 mm kalınlığa ve 181 gram ağırlığa sahip olacağını görüyoruz. Önceki söylentiler ise, bu ekranın 6.67 inç boyutlarında FHD+ çözünürlüğe destek sunacağını bizlere göstermişti.

Tam Boyutta Gör Yeni teaser'a göre Redmi Note 12 Turbo, 3725mm²'lik bir buhar odası soğutma çözümü ile desteklenecek. Bilindiği üzere yaklaşan cihazın, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Görüntüler bunu doğrulamıyor olsa da, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 1 TB UFS3.1 depolama ve 5.000 mAh kapasiteli büyük bir pil ile karşımıza çıkacağı onaylandı.

Redmi Note 12 Turbo, ayrıca Dolby ATMOS ve Hi-Res Audio destekli bir stereo hoparlör tasarımı ile gelecek. Kamera tarafında ise OIS'li 64 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulumla karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

Redmi Note 12 küresel pazara geliyor: İşte tarihi 1 hf. önce eklendi

Kısa süre önce yapılan duyuruda Redmi, Redmi Note 12 Turbo'nun 28 Mart tarihinde tanıtılacağını bildirdi. Yeni görüntüler de bu bilgiyi doğrularken, cihazın küresel pazarda POCO F5 olarak yeniden markalandığını görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Redmi Note 12 Turbo resmi tanıtım görselleri ortaya çıktı!