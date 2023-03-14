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    Redmi Note 12 küresel pazara geliyor: İşte tarihi

    Geçtiğimiz Ocak ayında Çin pazarı için duyurulan Redmi Note 12 serisi, çok yakında küresel pazarda boy gösterecek. Bugün Xiaomi, akıllı telefonların küresel çıkış tarihini açıkladı. İşte detaylar
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    Redmi Note 12 küresel pazara geliyor: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Redmi Note 12 serisini tanıttı. Bu bağlamda güçlü donanımı ve kamera tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefonların Çin ve Hindistan'ın ardından küresel pazara adım atması bekleniyor. Bugün Xiaomi, Redmi Note 12 serisinin küresel çıkış tarihine nihayet açıklık getirdi.

    Redmi Note 12 küresel pazara geliyor

    Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden Xiaomi, Redmi Note12 serisi için 24 Mart tarihli yeni bir lansman etkinliğini duyurdu. Yeni duyurunun hangi pazara yönelik olduğu henüz net değil. Ancak paylaşımın küresel Xiaomi hesabından yapılması, akıllı telefonların çok yakında küresel pazarda boy göstereceğini doğruluyor diyebiliriz.

    Halihazırda Çin'de satışa sunulan Redmi Note 12 ailesi, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Discovery Edition, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus modellerinden oluşuyor. Küresel pazarda ise Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro Plus 5G modelleri boy gösterecek.

    Akıllı telefonların küresel fiyatları veya ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak Hindistan fiyatları üzerinden kaba bir hesapla fiyatların şu şekilde olacağını düşünüyoruz:

    Redmi Note 12 5G

    • 4 GB + 128 GB – ₹16.499 (vergiler hariç yaklaşık 3 bin 700 TL)
    • 6 GB + 128 GB – ₹18.499 (vergiler hariç yaklaşık 4 bin 200 TL)

    Redmi Note 12 Pro

    • 6GB RAM + 128GB – ₹¥21.999 (vergiler hariç yaklaşık 5 bin TL)
    • 8 GB RAM + 128 GB – ₹23.999 (vergiler hariç yaklaşık 5 bin 400 TL)
    • 12 GB RAM + 256 GB – ₹¥24.999 (vergiler hariç yaklaşık 5 bin 600 TL)

    Redmi Note 12 Pro Plus

    • 8 GB RAM + 256 GB – ₹29.999 (vergiler hariç yaklaşık 6 bin 800 TL)
    • 12 GB RAM + 256 GB – ₹32.999 (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 400 TL)
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 1 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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