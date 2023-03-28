Tam Boyutta Gör Vivo’nun OPPO Find N2 Flip ve Samsung Galaxy Z Flip 4’e rakip olacak yeni katlanır telefonu Vivo X Flip, Google Play destekli cihazlar listesinde yerini aldı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili katlanabilir akıllı telefonun Nisan ayı içinde Çin ve dışında (küresel) pazarlarda tanıtılması bekleniyor. İşte resmî tanıtımdan önce ortaya çıkan Vivo X Flip teknik özellikleri:

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Vivo’nun ilk kapaklı katlanabilir telefon modeli olacak Vivo X Flip, V2256A model numarası ile son olarak Google Play sertifikasından geçti.

Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle gelecek telefon, 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Telefonun 4400 mAh bataryası, 44W hızlı şarjı destekleyecek. 6.8 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip olacak. Kapak ekranının boyutları belirsizliğini koruyor. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift kamera kurulumu göreceğiz. Yazılı tarafında, Android 13 ile geleceği kesin ancak Funtouch OS 13 mü yoksa Origin OS 3 arayüzüne mi sahip olacak henüz bilinmiyor.

Vivo X Flip beklenen teknik özellikler

Ekran : 6.8 inç, Full HD+, 120Hz, OLED

: 6.8 inç, Full HD+, 120Hz, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB / 512GB

: 256GB / 512GB Kamera : 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) Batarya : 4400 mAh, 44w hızlı şarj

: 4400 mAh, 44w hızlı şarj İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Çıkış tarihi: Nisan 2023

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Vivo X Flip yakında çıkıyor: İşte beklenen özellikleri