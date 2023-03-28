Vivo X Flip yakında çıkıyor: İşte beklenen özellikleri

Vivo’nun ilk kapaklı katlanabilir telefon modeli olacak Vivo X Flip, V2256A model numarası ile son olarak Google Play sertifikasından geçti.
Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle gelecek telefon, 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Telefonun 4400 mAh bataryası, 44W hızlı şarjı destekleyecek. 6.8 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip olacak. Kapak ekranının boyutları belirsizliğini koruyor. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift kamera kurulumu göreceğiz. Yazılı tarafında, Android 13 ile geleceği kesin ancak Funtouch OS 13 mü yoksa Origin OS 3 arayüzüne mi sahip olacak henüz bilinmiyor.
Vivo X Flip beklenen teknik özellikler
- Ekran: 6.8 inç, Full HD+, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
- Batarya: 4400 mAh, 44w hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13
- Çıkış tarihi: Nisan 2023
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)