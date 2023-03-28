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    Anlık Bildirim

    Vivo X Flip yakında çıkıyor: İşte beklenen özellikleri

    Vivo'nun bir sonraki katlanabilir telefonu Vivo X Flip olacak. Yeni Vivo katlanan akıllı telefon modeli, Google Play sertifikasını da aldı. Bu, cihazın yakında tanıtılacağının habercisi.
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    vivo x flip yakında tanıtılacak işte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Vivo’nun OPPO Find N2 Flip ve Samsung Galaxy Z Flip 4’e rakip olacak yeni katlanır telefonu Vivo X Flip, Google Play destekli cihazlar listesinde yerini aldı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili katlanabilir akıllı telefonun Nisan ayı içinde Çin ve dışında (küresel) pazarlarda tanıtılması bekleniyor. İşte resmî tanıtımdan önce ortaya çıkan Vivo X Flip teknik özellikleri:

    Vivo’nun ilk kapaklı katlanabilir telefon modeli olacak Vivo X Flip, V2256A model numarası ile son olarak Google Play sertifikasından geçti.

    Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle gelecek telefon, 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Telefonun 4400 mAh bataryası, 44W hızlı şarjı destekleyecek. 6.8 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip olacak. Kapak ekranının boyutları belirsizliğini koruyor. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift kamera kurulumu göreceğiz. Yazılı tarafında, Android 13 ile geleceği kesin ancak Funtouch OS 13 mü yoksa Origin OS 3 arayüzüne mi sahip olacak henüz bilinmiyor.

    Vivo X Flip beklenen teknik özellikler

    • Ekran: 6.8 inç, Full HD+, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Kamera: 50MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)
    • Batarya: 4400 mAh, 44w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Çıkış tarihi: Nisan 2023
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/vivo_x_flip_undergoes_google_play_certification_confirming_its_name-news-58035.php https://www.mysmartprice.com/gear/vivo-x-flip-google-play-supported-devices-list-launch-soon/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 21 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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