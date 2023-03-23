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    Redmi Note 12 Turbo ufukta göründü: İşte özellikleri

    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi Note 12 Turbo, Geekbench platformunda listelendi. Peki Redmi Note 12 ailesinin yeni üyesi neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.
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    Redmi Note 12 Turbo ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa süre tanıtılan Redmi Note 12 serisini genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Redmi Note 12 Turbo, 28 Mart tarihli özel bir etkinlikte vitrine çıkacak. Duyuruya sayılı günler kala, yeni akıllı telefon Geekbench platformunda listelendi. 

    Redmi Note 12 Turbo özellikleri

    Bilmeyenler için Redmi Note 12 Turbo, yeni nesil Snapdragon 7+ Gen 2 platformunu kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olacak. Bu nedenle kardeşlerine kıyasla özellikle işlem gücü açısından bir adım önde olacak. Bugün ise Geekbench platformunda Xiaomi 23049RAD8C model numarasıyla görüntülenen Redmi Note 12 Turbo, platformun tek çekirdek testlerinden 1.212, çoklu çekirdek testlerinden ise 3.972 puan alıyor.

    Redmi Note 12 Turbo ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ufak kıyaslama ile söz konusu skorların eski amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca liste akıllı telefonun Android 13 ve 12GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olacağını da doğruluyor. 

    Kısa süre önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülenen akıllı telefonun, tıpkı Redmi Note 12 Pro gibi 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da kesinleşti diyebiliriz. Yakın zamanlı sızıntılar ise, Redmi Note 12 Turbo'nun 6,67 inç FHD+ 120 Hz OLED ekran, 5000mAh pil, 50 MP ana, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro kameralar ile destekleneceğini söylüyor. Ancak bu ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 8 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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