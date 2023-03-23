Redmi Note 12 Turbo ufukta göründü: İşte özellikleri

Redmi Note 12 Turbo özellikleri
Bilmeyenler için Redmi Note 12 Turbo, yeni nesil Snapdragon 7+ Gen 2 platformunu kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olacak. Bu nedenle kardeşlerine kıyasla özellikle işlem gücü açısından bir adım önde olacak. Bugün ise Geekbench platformunda Xiaomi 23049RAD8C model numarasıyla görüntülenen Redmi Note 12 Turbo, platformun tek çekirdek testlerinden 1.212, çoklu çekirdek testlerinden ise 3.972 puan alıyor.
Kısa süre önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülenen akıllı telefonun, tıpkı Redmi Note 12 Pro gibi 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da kesinleşti diyebiliriz. Yakın zamanlı sızıntılar ise, Redmi Note 12 Turbo'nun 6,67 inç FHD+ 120 Hz OLED ekran, 5000mAh pil, 50 MP ana, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro kameralar ile destekleneceğini söylüyor. Ancak bu ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)