Redmi Note 12 Turbo ufukta göründü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa süre tanıtılan Redmi Note 12 serisini genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda uzun zamandır söylentiler ile gündemde olan Redmi Note 12 Turbo, 28 Mart tarihli özel bir etkinlikte vitrine çıkacak. Duyuruya sayılı günler kala, yeni akıllı telefon Geekbench platformunda listelendi.

Redmi Note 12 Turbo özellikleri

Bilmeyenler için Redmi Note 12 Turbo, yeni nesil Snapdragon 7+ Gen 2 platformunu kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olacak. Bu nedenle kardeşlerine kıyasla özellikle işlem gücü açısından bir adım önde olacak. Bugün ise Geekbench platformunda Xiaomi 23049RAD8C model numarasıyla görüntülenen Redmi Note 12 Turbo, platformun tek çekirdek testlerinden 1.212, çoklu çekirdek testlerinden ise 3.972 puan alıyor.

Tam Boyutta Gör Ufak kıyaslama ile söz konusu skorların eski amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca liste akıllı telefonun Android 13 ve 12GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olacağını da doğruluyor.

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Kısa süre önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülenen akıllı telefonun, tıpkı Redmi Note 12 Pro gibi 67W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da kesinleşti diyebiliriz. Yakın zamanlı sızıntılar ise, Redmi Note 12 Turbo'nun 6,67 inç FHD+ 120 Hz OLED ekran, 5000mAh pil, 50 MP ana, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro kameralar ile destekleneceğini söylüyor. Ancak bu ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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