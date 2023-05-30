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    Xiaomi, Redmi Note 12T Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri

    Xiaomi, en yeni Redmi Note serisi telefonunu tanıttı. Redmi Note 11T Pro’nun halefi Note 12T Pro özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.            
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    Redmi Note 12T Pro tanıtıldı işte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12T Pro, duyurunun ardından resmî olarak tanıtıldı ve hemen ön siparişe açıldı. Çin dışında pazarlarda çıkıp çıkmayacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Redmi Note 12T Pro teknik özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Redmi Note 12T Pro, yakın zamanda duyurulan Xiaomi Civi 3’e güç veren MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemcisini kullanıyor. Telefonun en üst modeli 12GB RAM (LPDDR5), 512GB depolama alanı (UFS 3.1) ile geliyor. Note 12T Pro, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 650 nit maksimum parlaklık sunan IPS LCD ekrana sahip. Ekran, Dolby Vision ve HDR10’u destekliyor. Parmak izi okuyucu ekrana dahil edilmemiş, güç tuşunda bulunuyor. Telefon, 67w hızlı şarjı destekleyen 5080 mAh batarya ile donatılmış.

    Redmi Note 12T Pro, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. 64MP ana kameraya 120 derece görüş açısı sağlayan 8MP ultra geniş lens, 2MP makro lens eşlik ediyor. Öndeki kamera da 16MP. MIUI 14 ile özelleştirilen Android 13 üzerinde çalışan telefon, çift SIM, 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC bağlantılarını destekliyor. USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

    Redmi Note 12T Pro fiyatı

    Redmi Note 12T Pro fiyatı; 225 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. Tercih edilen bellek ve depolamaya göre Note 12T Pro fiyatlandırması şu şekilde:

    • 8GB RAM + 128GB depolama: 225 dolar
    • 8GB RAM + 256GB depolama: 239 dolar
    • 12GB RAM + 512GB depolama: 282 dolar

    Redmi Note 12T Pro özellikleri

    Redmi Note 12T Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+ (2460x1080 piksel), 144Hz, 650 nit, Dolby Vision, HDR10, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra (4nm)
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
    • Yazılım: MIUI 14, Android 13
    • Arka kamera: 64MP Omnivision OV64B 1/2" sensör, 119° FOV 8MP ultra geniş lens, 2MP makro kamera
    • Ön kamera: OmniVision OV16A1 sensör 16MP
    • Batarya: 5080mAh, 67W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 163,64x 74,29x 8,87mm, 200g
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    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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