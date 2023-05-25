Xiaomi Civi 3 tanıtıldı: Çift ön kamera, 16GB RAM, iddialı fiyat!

Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen akıllı telefonu Civi 3’ü tanıttı. Tasarım ve performansıyla etkileyici, yurt dışı özelinde bütçe dostu bir Xiaomi telefon karşımızda. Xiaomi Civi 3 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Tasarım

Xiaomi Civi 3, mor, yeşil, altın ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın arkası çift ton, sol üst köşede içinde içinde üç lensi barındıran dikkat çekici bir kamera modülü var. Kamera adası denilen bölüm, kasanın rengiyle eşleşen metal halka ile çevrelenmiş ve şık bir görünüme sahip. Flaş modülü kamera halkasının hemen altında. Ergonomik tutuş sağlamak için, telefonun kenarları her iki uçtan incelen düz ve kavisli hatlardan oluşuyor.

Ekran

7.56 mm inceliğinde, 173 gr ağırlığında olan telefon, 6.55 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ekran 2400 x 1080 çözünürlük, 1500 nit maksimum parlaklık, DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran HDR10+, Adaptive HDR10+ teknolojilerine sahip. Önde hap şeklinde delik çentik bulunurken, çift ön kamera yer alıyor.

İşlemci, bellek, depolama

MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemciden güç alan telefon, 12GB ve 16GB RAM (LPDDR5), 256GB, 512GB, 1TB depolama (UFS 3.1) seçeneği ile geliyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışan telefon, 67w hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun pilinin 38 dakikada %100 dolduğu belirtildi ve tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir telefon olduğu söylendi. Xiaomi, sıcaklığı kontrol altında tutmak için 400mm² paslanmaz çelik VC sıvı soğutma sistemini kullanmış.

Kamera

Xiaomi Civi 3, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. 50MP Sony IMX800 sensörlü ana kameraya 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro lens eşlik ediyor. Telefon ön tarafında çift selfie kamera barındıran hap şeklinde delik çentik bulunuyor. Kameralardan ikisi de 32MP, ultra geniş açılı lens görevi gören kamera EIS destekliyor. Birincil arka kamera ile ön kamera aynı kalitede video çekiyor.

Xiaomi Civi 3 fiyatı

Xiaomi Civi 3, farklı RAM ve depolama alanı seçenekleriyle Çin’de ön satışa sunuldu. 12GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 353 dolar. 12GB RAM 512GB depolama alanlı model, 382 dolar fiyat etiketiyle satışta. 16GB RAM 1TB depolama alanlı en üst modelin fiyatı da 424 dolar.

Xiaomi Civi 3 özellikleri

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Ekran : 6.55 inç, FHD+, 120Hz, 1500 nit, OLED kavisli

: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, 1500 nit, OLED kavisli İşlemci : MediaTek Dimensity 8200 Ultra

: MediaTek Dimensity 8200 Ultra Bellek : 12GB / 16GB RAM

: 12GB / 16GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50MP f/1.77 birincil, 8MP ultra geniş f/2.2 ultra geniş, 2MP makro

: 50MP f/1.77 birincil, 8MP ultra geniş f/2.2 ultra geniş, 2MP makro Ön kamera : 32MP f/2.0 birincil, 32MP f/2.4 ultra geniş

: 32MP f/2.0 birincil, 32MP f/2.4 ultra geniş Batarya : 4500 mAh, 67W hızlı şarj

: 4500 mAh, 67W hızlı şarj Bağlantı : 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6

: 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6 İşletim sistemi : MIUI 14, Android 13

: MIUI 14, Android 13 Boyut ve ağırlık: 158.75 x 71.7 x 7.56 mm, 173.5 gr

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