Xiaomi Civi 3 tanıtıldı: Çift ön kamera, 16GB RAM, iddialı fiyat!

- Tasarım
- Ekran
- İşlemci, bellek, depolama
- Kamera
- Xiaomi Civi 3 fiyatı
- Xiaomi Civi 3 özellikleri
- Yorumlar
Tasarım
Xiaomi Civi 3, mor, yeşil, altın ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın arkası çift ton, sol üst köşede içinde içinde üç lensi barındıran dikkat çekici bir kamera modülü var. Kamera adası denilen bölüm, kasanın rengiyle eşleşen metal halka ile çevrelenmiş ve şık bir görünüme sahip. Flaş modülü kamera halkasının hemen altında. Ergonomik tutuş sağlamak için, telefonun kenarları her iki uçtan incelen düz ve kavisli hatlardan oluşuyor.
Ekran
7.56 mm inceliğinde, 173 gr ağırlığında olan telefon, 6.55 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ekran 2400 x 1080 çözünürlük, 1500 nit maksimum parlaklık, DCI-P3 renk gamı, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran HDR10+, Adaptive HDR10+ teknolojilerine sahip. Önde hap şeklinde delik çentik bulunurken, çift ön kamera yer alıyor.
İşlemci, bellek, depolama
MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemciden güç alan telefon, 12GB ve 16GB RAM (LPDDR5), 256GB, 512GB, 1TB depolama (UFS 3.1) seçeneği ile geliyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışan telefon, 67w hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun pilinin 38 dakikada %100 dolduğu belirtildi ve tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir telefon olduğu söylendi. Xiaomi, sıcaklığı kontrol altında tutmak için 400mm² paslanmaz çelik VC sıvı soğutma sistemini kullanmış.
Kamera
Xiaomi Civi 3, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. 50MP Sony IMX800 sensörlü ana kameraya 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro lens eşlik ediyor. Telefon ön tarafında çift selfie kamera barındıran hap şeklinde delik çentik bulunuyor. Kameralardan ikisi de 32MP, ultra geniş açılı lens görevi gören kamera EIS destekliyor. Birincil arka kamera ile ön kamera aynı kalitede video çekiyor.
Xiaomi Civi 3 fiyatı
Xiaomi Civi 3, farklı RAM ve depolama alanı seçenekleriyle Çin’de ön satışa sunuldu. 12GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 353 dolar. 12GB RAM 512GB depolama alanlı model, 382 dolar fiyat etiketiyle satışta. 16GB RAM 1TB depolama alanlı en üst modelin fiyatı da 424 dolar.
Xiaomi Civi 3 özellikleri
- Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, 1500 nit, OLED kavisli
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
- Bellek: 12GB / 16GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.77 birincil, 8MP ultra geniş f/2.2 ultra geniş, 2MP makro
- Ön kamera: 32MP f/2.0 birincil, 32MP f/2.4 ultra geniş
- Batarya: 4500 mAh, 67W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6
- İşletim sistemi: MIUI 14, Android 13
- Boyut ve ağırlık: 158.75 x 71.7 x 7.56 mm, 173.5 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.