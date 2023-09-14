Redmi Note 13 çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor

Bilmeyenler için ilk olarak Redmi Note 13 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürüleceğine dair söylentiler duymaya başladık. Hemen ardından Çinli dev, akıllı telefonların Eylül ayında duyurulacağını doğruladı. Bugün ise Xiaomi, paylaştığı yeni bir tanıtım görselinde Redmi Note 13 serisinin çıkış tarihine açıklık getirdi.
Bu haftanın başlarında Xiaomi, Note 13 Pro+'ın Dimensity 7200-Ultra ile donatılacağını doğruladı. Note 13 Pro'nun ise Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ve 67W hızlı şarjlı 5.000mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.