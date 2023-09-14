Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 13 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki daha önce Redmi Note 13 Pro+ modelinin özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda ailede Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ modellerinin yer alacağı doğrulanmıştı. Son olarak Redmi Note 13 serisinin çıkış tarihi de belli oldu.

Redmi Note 13 serisi için tarih verildi

Bilmeyenler için ilk olarak Redmi Note 13 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürüleceğine dair söylentiler duymaya başladık. Hemen ardından Çinli dev, akıllı telefonların Eylül ayında duyurulacağını doğruladı. Bugün ise Xiaomi, paylaştığı yeni bir tanıtım görselinde Redmi Note 13 serisinin çıkış tarihine açıklık getirdi.

Tam Boyutta Gör Buna göre Redmi Note 13 serisi, 21 Eylül'de Çin yerel saatiyle 19:00'da tanıtılacak. Ayrıca bu görüntüde, solda Redmi Note 13 Pro+ 5G, sağda ise Redmi Note 13 Pro 5G modeline yer verildiğini görüyoruz. Bu noktada Pro modele düz, Pro Plus'a ise kavisli AMOLED ekran eşlik ediyor. Ek olarak her iki model de 200MP birincil kamera ile destekleniyor. Ancak yalnızca Pro Plus modelinde OIS desteğine yer verilmiş.

Redmi Note 13 Pro+ artık resmi: İşte özellikleri 3 gün önce eklendi

Bu haftanın başlarında Xiaomi, Note 13 Pro+'ın Dimensity 7200-Ultra ile donatılacağını doğruladı. Note 13 Pro'nun ise Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ve 67W hızlı şarjlı 5.000mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Redmi Note 13 çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor