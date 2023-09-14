Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 13 çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor

    Xiaomi'nin yeni telefonları Redmi Note 13 serisi için geri sayım başladı. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan telefonların çıkışı tarihi resmen belli oldu. İşte detaylar
    Redmi Note 13 çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 13 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle ki daha önce Redmi Note 13 Pro+ modelinin özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda ailede Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ modellerinin yer alacağı doğrulanmıştı. Son olarak Redmi Note 13 serisinin çıkış tarihi de belli oldu.

    Redmi Note 13 serisi için tarih verildi

    Bilmeyenler için ilk olarak Redmi Note 13 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürüleceğine dair söylentiler duymaya başladık. Hemen ardından Çinli dev, akıllı telefonların Eylül ayında duyurulacağını doğruladı. Bugün ise Xiaomi, paylaştığı yeni bir tanıtım görselinde Redmi Note 13 serisinin çıkış tarihine açıklık getirdi.

    Redmi Note 13 çıkış tarihi resmen açıklandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Buna göre Redmi Note 13 serisi, 21 Eylül'de Çin yerel saatiyle 19:00'da tanıtılacak. Ayrıca bu görüntüde, solda Redmi Note 13 Pro+ 5G, sağda ise Redmi Note 13 Pro 5G modeline yer verildiğini görüyoruz. Bu noktada Pro modele düz, Pro Plus'a ise kavisli AMOLED ekran eşlik ediyor. Ek olarak her iki model de 200MP birincil kamera ile destekleniyor. Ancak yalnızca Pro Plus modelinde OIS desteğine yer verilmiş.

    Bu haftanın başlarında Xiaomi, Note 13 Pro+'ın Dimensity 7200-Ultra ile donatılacağını doğruladı. Note 13 Pro'nun ise Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine ve 67W hızlı şarjlı 5.000mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeditepe mi bilgi mi sağ tarafta damar atması satılık karga gpu ölçekleme nedir göbek deliğinde kıl çıkması nedenleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız