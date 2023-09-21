Tam Boyutta Gör Xiaomi, çok yakında Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Öyle ki Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro+ 5G olmak üzere üç modelden oluşacak serinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Redmi Note 13 Pro serisinin bazı kilit özellikleri belli oldu.

Redmi Note 13 Pro serisinin bir özelliği daha belli oldu

Xiaomi, Redmi Note 13 serisinin tanıtımına sayılı günler kala, akıllı telefonlar hakkında basın görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Bu noktada Redmi Note 13 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 2 platformundan güç alacağı halihazırda doğrulanmıştı. Bugünki görüntülerde ise, Redmi Note 13 Pro serisinin 16GB LPPDR5 ve 512GB UFS 3.1 depolama seçeneğine sahip olacağından bahsediliyor.

Tam Boyutta Gör Gönderide bunun Note 13 Pro mu yoksa Note 13 Pro+'a mı ait olduğu net değil. Ancak Note 13 Pro+ olması muhtemel diyebiliriz. Bir diğer görüntüde ise Note 13 Pro+'ın 120W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil kapasitesine vurgu yapılıyor.

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Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro serisi, 2,27mm ekran çerçeveleri ve düz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele ekran altı parmak izi sensörü ,Gorilla Glass Victus koruma ve ortalanmış selfie sensörü eşlik edecek Xiaomi'nin toplam üç modelden oluşacak Redmi Note 13 serisini bugün akşam saatlerinde duyurması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.

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Redmi Note 13 Pro serisinin bir özelliği daha belli oldu!