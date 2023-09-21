Redmi Note 13 Pro serisinin bir özelliği daha belli oldu
Xiaomi, Redmi Note 13 serisinin tanıtımına sayılı günler kala, akıllı telefonlar hakkında basın görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Bu noktada Redmi Note 13 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 2 platformundan güç alacağı halihazırda doğrulanmıştı. Bugünki görüntülerde ise, Redmi Note 13 Pro serisinin 16GB LPPDR5 ve 512GB UFS 3.1 depolama seçeneğine sahip olacağından bahsediliyor.
Mevcut raporlara göre Redmi Note 13 Pro serisi, 2,27mm ekran çerçeveleri ve düz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panele ekran altı parmak izi sensörü ,Gorilla Glass Victus koruma ve ortalanmış selfie sensörü eşlik edecek Xiaomi'nin toplam üç modelden oluşacak Redmi Note 13 serisini bugün akşam saatlerinde duyurması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.