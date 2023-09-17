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    Redmi Note 13 Pro serisi kalp atış hızını ölçebilecek

    Merakla beklenen Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarla ilgili detaylar her geçen gün netleşiyor. Bu kez Pro modellerinin kalp atış hızını ölçebileceği resmen açıklandı.

    Redmi Note 13 Pro serisi kalp atış hızını ölçebilecek Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Redmi Note 13 serisinin Pro modelleri, kullanıcının kalp atış hızını ölçebilecek. Xiaomi başkanı ve Redmi markasının CEO'su Lu Weibing, cihazlardaki ekran altı parmak izi sensörünün bu özelliği desteklediğini açıkladı.

    Tüm Redmi Note 13 akıllı telefonlar 1.5K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran taşıyacak. Lu ayrıca panelin 1.800 nit maksimum parlaklık, 1920 Hz PWM frekansı ve mavi ışık filtresi sunacağını da belirtti ancak çözünürlük ve ekran tipi dışında kalan özelliklerin tüm seri için mi geçerli olduğu yoksa Pro+ modeline mi özgü olduğu bilinmiyor.

    Redmi Note 13 Pro serisi kalp atış hızını ölçebilecek Tam Boyutta Gör

    Snapdragon ve Dimensity işlemciler

    Deneyimli yöneticinin yayınladığı poster Note 13 Pro serisinin daha hızlı kilit açma deneyimi sağlayacak ve kalp atış hızını takip edebilecek yeni bir ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacağına dair bilgiler var. Akıllı telefonların işlemcileri birbirinden farklı olacak.

    Redmi Note 13 Pro modeli Qulacomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alırken, Note 13 Pro+ varyantı MediaTek Dimensity 7200 Ultra ile karşımıza çıkacak. Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisinin 21 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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