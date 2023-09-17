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Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Redmi Note 13 serisinin Pro modelleri, kullanıcının kalp atış hızını ölçebilecek. Xiaomi başkanı ve Redmi markasının CEO'su Lu Weibing, cihazlardaki ekran altı parmak izi sensörünün bu özelliği desteklediğini açıkladı.

Tasarımı ile büyüleyen Redmi Note 13 Pro+ gözler önüne çıktı 1 gün önce eklendi

Tüm Redmi Note 13 akıllı telefonlar 1.5K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran taşıyacak. Lu ayrıca panelin 1.800 nit maksimum parlaklık, 1920 Hz PWM frekansı ve mavi ışık filtresi sunacağını da belirtti ancak çözünürlük ve ekran tipi dışında kalan özelliklerin tüm seri için mi geçerli olduğu yoksa Pro+ modeline mi özgü olduğu bilinmiyor.

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Snapdragon ve Dimensity işlemciler

Deneyimli yöneticinin yayınladığı poster Note 13 Pro serisinin daha hızlı kilit açma deneyimi sağlayacak ve kalp atış hızını takip edebilecek yeni bir ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacağına dair bilgiler var. Akıllı telefonların işlemcileri birbirinden farklı olacak.

Redmi Note 13 Pro modeli Qulacomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alırken, Note 13 Pro+ varyantı MediaTek Dimensity 7200 Ultra ile karşımıza çıkacak. Xiaomi'nin Redmi Note 13 serisinin 21 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağını hatırlatalım.

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Redmi Note 13 Pro serisi kalp atış hızını ölçebilecek