Xiaomi 13T Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Eylül ayı başlarında Xiaomi 13T serisini tanıtacağı söyleniyor. Yeni seri Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerinden oluşacak. Akıllı telefonlar geçtiğimiz haftalarda çeşitli düzenleyici kurumları ziyaret etti ve sertifikalandırıldı.

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Xiaomi 13T Pro geçen ay Geekbench'te görünmüş ve temel özellikleri ortaya çıkmıştı. MySmartPrice web sitesi ise cihazın render görüntülerini yayınlayarak nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne serdi. Şimdi de cihazın gerçek görüntüleri yayınlandı.

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NCC sertifikasyon görüntüleri Xiaomi 13T Pro'nun Xiaomi 13 Pro'ya benzeyeceğini ortaya koyuyor. Arka panelinde Leica imzalı üçlü kamera sistemi var. Farklı açılardan çekilen fotoğraflar sayesinde tuşların, hoparlörlerin, USB Type-C portunun ve SIM kart yuvasının konumunu görebiliyoruz.

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RAM ve depolama konfigürasyonları

Belgelerdeki bir diğer dikkat çekici nokta ise Xiaomi 13T Pro'nun RAM ve depolama konfigürasyonlarını detaylandırması. Akıllı telefon 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile gelecek. En güçlü varyant 16 GB ve 1 TB depolama birimine sahip olacak. Önceki FCC sızıntılarında 12 GB ve 256 GB'lık bir modelden de bahsedilmişti.

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Cihaz yüksek ihtimalle Redmi K60 Ultra'nın global versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Ancak şu an itibariyle lansman tarihi belli değil. Ancak daha önceki bilgilere göre Xiaomi 13T serisi Eylül ayının ilk haftasında tanıtılabilir. Bekleyip göreceğiz.

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