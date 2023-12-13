Tam Boyutta Gör Xiaomi Redmi Note 13 serisi, yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi seriye ait Redmi Note 13 ve Note 13 Pro 5G, yakın tarihte FCC veri tabanında listelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi, akıllı telefonların küresel çıkış tarihine açıklık getirdi.

Xiaomi Redmi Note 13 serisi globale geliyor

Kaçıranlar için geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Xiaomi Redmi Note 13 serisi, hem fiyatı hem de sahip olduğu özellikler ile ses getirmeyi başarmıştı. Bu bağlamda seride bulunan Redmi Note 13 ve Note 13 Pro modellerinin bir süredir küresel pazara adım atacağı söyleniyordu. Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde ise Xiaomi, akıllı telefonların 4 Ocak'tan itibaren dünya çapında tanıtılacağını duyurdu.

Redmi Note 13 ve Note 13 Pro neler sunuyor?

Redmi Note 13, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080x2400 piksel çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Aynı zamanda bu ekranın 1.920Hz PWM karartma, 2.160Hz örnekleme hızı ve 1.000 nit parlaklık sunduğunu belirtelim. Telefonun kalbinde ise, MediaTek Dimensity 6080 platformu ve 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi bulunuyor.

Kkamera bölümünde 100MP (f/1.7, PDAF) birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili bir kurulum söz konusu. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP ön kamera sensörü yer alıyor.

Redmi Note 13 Pro ve Pro+'a gelecek olursak, her iki telefon 2712x1220 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç AMOLED panel ile tanıtıldı. Bu noktada Pro+, IP68 suya dayanıklılık ve Dimensity 7200 Ultra yonga seti ile gelirken, Pro modele Snapdragon 7s Gen 2 ve biraz daha büyük 5.100mAh pil paketi eşlik ediyor.

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Ayrıca akıllı telefonların 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi modülü ve stereo hoparlörler ile satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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Xiaomi Redmi Note 13 serisi globale geliyor! İşte tarihi