Redmi Note 14 Pro 4G'nin özellikleri ortaya çıktı

Redmi Note 14 Pro 4G özellikleri
Buna göre Redmi Note 14 Pro 4G, 6,67 inç büyüklüğünde ve FHD+ (1080 x 2400) çözünürlüğünde POLED ekrana sahip olacak. Dolayısıyla 1,5K (1220 x 2712) çözünürlüğe sahip olan 5G sürümünden bir miktar düşük çözünürlüklü ekranla gelecek. Telefon ayrıca, dört farklı depolama ve bellek yapılandırmasıyla gelecek: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB.
Batarya tarafında ise 5G varyantıyla aynı olan 5500 mAh'lik bir pil yer alacak. Selefi Redmi Note 13 Pro 4G, bu yılın Ocak ayında 5000 mAh batarya, 67 W kablolu şarj desteği ve 200 MP ana kamera ile piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte, Redmi bu yıl 5G modelinde 50 MP ana kameraya yer vermişti. 4G varyantında da aynı kameranın yer alması bekleniyor.
Önceki bir rapora göre, telefonun MediaTek yonga setiyle geleceği belirtiliyor. İşlemcinin tam modeli belli olmasa da, referans olması açısından Redmi Note 13 Pro 4G'nin MediaTek Helio G99 Ultra yonga setiyle geldiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.