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Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz ay Redmi Note 14 Pro ve Pro+ 5G modellerini piyasaya sürdü. Şirket şimdi de, daha uygun fiyatlı Redmi Note 14 Pro 4G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, 4116RACCG model numarasıyla FCC listesinde yer aldı ve hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Redmi Note 14 Pro 4G özellikleri

Buna göre Redmi Note 14 Pro 4G, 6,67 inç büyüklüğünde ve FHD+ (1080 x 2400) çözünürlüğünde POLED ekrana sahip olacak. Dolayısıyla 1,5K (1220 x 2712) çözünürlüğe sahip olan 5G sürümünden bir miktar düşük çözünürlüklü ekranla gelecek. Telefon ayrıca, dört farklı depolama ve bellek yapılandırmasıyla gelecek: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB.

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Batarya tarafında ise 5G varyantıyla aynı olan 5500 mAh'lik bir pil yer alacak. Selefi Redmi Note 13 Pro 4G, bu yılın Ocak ayında 5000 mAh batarya, 67 W kablolu şarj desteği ve 200 MP ana kamera ile piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte, Redmi bu yıl 5G modelinde 50 MP ana kameraya yer vermişti. 4G varyantında da aynı kameranın yer alması bekleniyor.

Önceki bir rapora göre, telefonun MediaTek yonga setiyle geleceği belirtiliyor. İşlemcinin tam modeli belli olmasa da, referans olması açısından Redmi Note 13 Pro 4G'nin MediaTek Helio G99 Ultra yonga setiyle geldiğini belirtelim.

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Redmi Note 14 Pro 4G'nin özellikleri ortaya çıktı