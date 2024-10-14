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    Redmi Note 14 Pro 4G'nin özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi, geçtiğimiz ay Redmi Note 14 Pro ve Pro+ 5G modellerini piyasaya sürdü. Şirket şimdi de, daha uygun fiyatlı Note 14 Pro 4G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Peki telefon neler sunacak?
    Redmi Note 14 Pro 4G'nin özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz ay Redmi Note 14 Pro ve Pro+ 5G modellerini piyasaya sürdü. Şirket şimdi de, daha uygun fiyatlı Redmi Note 14 Pro 4G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, 4116RACCG model numarasıyla FCC listesinde yer aldı ve hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

    Redmi Note 14 Pro 4G özellikleri

    Buna göre Redmi Note 14 Pro 4G, 6,67 inç büyüklüğünde ve FHD+ (1080 x 2400) çözünürlüğünde POLED ekrana sahip olacak. Dolayısıyla 1,5K (1220 x 2712) çözünürlüğe sahip olan 5G sürümünden bir miktar düşük çözünürlüklü ekranla gelecek. Telefon ayrıca, dört farklı depolama ve bellek yapılandırmasıyla gelecek: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB.

    Batarya tarafında ise 5G varyantıyla aynı olan 5500 mAh'lik bir pil yer alacak. Selefi Redmi Note 13 Pro 4G, bu yılın Ocak ayında 5000 mAh batarya, 67 W kablolu şarj desteği ve 200 MP ana kamera ile piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte, Redmi bu yıl 5G modelinde 50 MP ana kameraya yer vermişti. 4G varyantında da aynı kameranın yer alması bekleniyor.

    Önceki bir rapora göre, telefonun MediaTek yonga setiyle geleceği belirtiliyor. İşlemcinin tam modeli belli olmasa da, referans olması açısından Redmi Note 13 Pro 4G'nin MediaTek Helio G99 Ultra yonga setiyle geldiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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