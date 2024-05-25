Redmi Note 14 serine ait ilk bilgiler ortaya çıktı: Tasarım ve kamera odaklı olacak

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin popüler Redmi Note serisinin 2024 modeli Redmi Note 14 serisine dair ilk bilgiler geldi. Redmi Note 13'ün Eylül 2023'te tanıtıldığını göz önüne alırsak, Xiaomi'nin yeni seri üzerinde çalışıyor olması şaşırtıcı değil.

Şık tasarım ve kamera yetenekleri öne çıkacak

İlk bilgiler Çinli sosyal medya platformu olan Weibo'daki duyumcu Digital Chat Station'dan geliyor. Kullanıcı, Redmi Note 14 serisinin odak noktasının şık tasarım ve kamera yetenekleri olacağını söylüyor. Digital Chat Station, serideki bir telefonun yüksek yenileme hızına sahip, 1,5K çözünürlüğünde AMOLED ekranla geleceğini ve Snapdragon 7s Gen 3 yongasından güç alacağını iddia ediyor. Her ne kadar cihazın ismini belirtmese de, teknik özelliklere göre telefonun, Snapdragon 7s Gen 2 destekli Redmi Note 13 Pro'nun halefi Redmi Note 14 Pro olması muhtemel. Kullanıcı, bataryanın da 5000 mAh üstü kapasiteyle uzun pil ömrü sunacağını söylüyor.

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Xiaomi Redmi Note 14 serisinin lansman tarihiyle ilgili bir bilgi olmasa da, geçmiş ürünlerin tanıtımına baktığımızda, sonbaharda Çin'de tanıtımının yapılıp, 2025'in başlarında küresel pazarlarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

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Redmi Note 14 serine ait ilk bilgiler ortaya çıktı