Redmi Note 14 serine ait ilk bilgiler ortaya çıktı: Tasarım ve kamera odaklı olacak

Şık tasarım ve kamera yetenekleri öne çıkacak
İlk bilgiler Çinli sosyal medya platformu olan Weibo'daki duyumcu Digital Chat Station'dan geliyor. Kullanıcı, Redmi Note 14 serisinin odak noktasının şık tasarım ve kamera yetenekleri olacağını söylüyor. Digital Chat Station, serideki bir telefonun yüksek yenileme hızına sahip, 1,5K çözünürlüğünde AMOLED ekranla geleceğini ve Snapdragon 7s Gen 3 yongasından güç alacağını iddia ediyor. Her ne kadar cihazın ismini belirtmese de, teknik özelliklere göre telefonun, Snapdragon 7s Gen 2 destekli Redmi Note 13 Pro'nun halefi Redmi Note 14 Pro olması muhtemel. Kullanıcı, bataryanın da 5000 mAh üstü kapasiteyle uzun pil ömrü sunacağını söylüyor.
Xiaomi Redmi Note 14 serisinin lansman tarihiyle ilgili bir bilgi olmasa da, geçmiş ürünlerin tanıtımına baktığımızda, sonbaharda Çin'de tanıtımının yapılıp, 2025'in başlarında küresel pazarlarda piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.