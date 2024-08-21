Apple, iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları paylaştı: İşte 2024 kazananları

Büyük ödüllü fotoğraf siyah beyaz ve iPhone 15 Pro Max ile çekildi
Büyük ödüllü fotoğrafta akvaryumda bir çocuk yer alıyor ve fotoğraf iPhone 15 Pro Max kullanılarak siyah beyaz olarak çekilmiş. Birincilik fotoğrafı ise iPhone 11 Pro Max ile çekilen cankurtaran kampındaki bir grup yüzücü fotoğrafı. İkincilik fotoğrafı ise iPhone 15 Pro ile çekilen Kamboçya’daki çocukları gösteriyor.
Soyut, hayvanlar, mimari, çocuklar, şehir manzarası, manzara, yaşam tarzı, doğa, insanlar, portre, seri, natürmort, seyahat dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde de kazananlar var. Yalnızca iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max gibi yeni modeller değil, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone X gibi eski modellerle de çekilen fotoğraflar var. Apple'ın beğendiği tüm fotoğraflara galeriden göz atabilirsiniz:
Apple, 2007’den beri iPhone Fotoğraf Ödülleri'ni düzenliyor. Bu yıl 17.’si düzenlendi. Yarışma dünya çapında iPhone ve iPad kullanıcılarına açık ve fotoğraflar iOS uygulamalarıyla düzenlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.