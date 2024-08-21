Apple, iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları paylaştı: İşte 2024 kazananları

Tam Boyutta Gör 2007'de başlayan iPhone Fotoğraf Ödülleri (IPPAWARDS), dünyanın dört bir yanından en iyi fotoğrafik görüntüleri topluyor. Her yıl dünya çapında 140'tan fazla ülkeden iPhone fotoğrafçıları tarafından binlerce fotoğraf gönderiliyor. Apple, bu yılın kazanan fotoğraflarının fotoğrafçılık yoluyla hikaye anlatma sanatının etkili bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Büyük ödüllü fotoğraf siyah beyaz ve iPhone 15 Pro Max ile çekildi

Büyük ödüllü fotoğrafta akvaryumda bir çocuk yer alıyor ve fotoğraf iPhone 15 Pro Max kullanılarak siyah beyaz olarak çekilmiş. Birincilik fotoğrafı ise iPhone 11 Pro Max ile çekilen cankurtaran kampındaki bir grup yüzücü fotoğrafı. İkincilik fotoğrafı ise iPhone 15 Pro ile çekilen Kamboçya’daki çocukları gösteriyor.

Soyut, hayvanlar, mimari, çocuklar, şehir manzarası, manzara, yaşam tarzı, doğa, insanlar, portre, seri, natürmort, seyahat dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde de kazananlar var. Yalnızca iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max gibi yeni modeller değil, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone X gibi eski modellerle de çekilen fotoğraflar var. Apple'ın beğendiği tüm fotoğraflara galeriden göz atabilirsiniz:

Apple, 2007’den beri ‌iPhone‌ Fotoğraf Ödülleri'ni düzenliyor. Bu yıl 17.’si düzenlendi. Yarışma dünya çapında ‌iPhone‌ ve iPad kullanıcılarına açık ve fotoğraflar iOS uygulamalarıyla düzenlenebiliyor.

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