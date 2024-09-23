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    Redmi Note 14 Pro serisi görülmemiş bir garanti ile geliyor: King Kong Garanti Servisi

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri serilerin başında gelen Redmi Note 14 Pro, bu sefer de karşımıza King Kong ismi verilen garanti servisi özelliği ile çıktı.

    Redmi Note 14 Pro serisi görülmemiş bir garanti ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yakında piyasaya süreceği Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri için büyük beklentiler oluşmuş durumda. Şirket, bu modellerin lansmanı öncesinde dikkat çekici bir garanti hizmetini duyurdu: “King Kong Garanti Servisi”. Bu yeni garanti hizmeti, kullanıcılarına cihazlarının güvenliğini sağlama konusunda ekstra avantajlar sunuyor.

    King Kong Garanti ile birlikte gelen beş önemli avantajdan ilki, bir yıl boyunca su hasarına karşı koruma sunması. Normal garantilerin suya karşı herhangi bir koruma sağlamadığı düşünülürse, bu oldukça olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, cihazın ekranı ilk yıl içinde kırılırsa, ücretsiz olarak değiştirilme fırsatı sunuluyor. Özellikle ekran kazalarının sık yaşandığı düşünüldüğünde, bu garanti birçok kullanıcı için kurtarıcı olabilir.

    Garanti kapsamında ayrıca cihazın arka kapak koruması da bulunuyor. Eğer cihazın arka kısmı bir yıl içinde hasar alırsa, bu da garanti dahilinde değiştirilebilecek. Ancak garanti hizmetinde asıl öne çıkan unsur, batarya için sunulan beş yıllık garanti. Bu süre zarfında, eğer batarya sağlığı %80’in altına düşerse ya da performansla ilgili sorunlar yaşanırsa, batarya ücretsiz olarak yenileniyor. Çoğu telefon bataryasının 2-3 yıl içinde yıpranmaya başladığı göz önüne alındığında, bu uzun süreli garanti büyük bir artı olarak kabul ediliyor.

    Son olarak, King Kong Garanti’nin bir diğer önemli avantajı ise cihazın ilk yıl içinde donanımsal bir sorun yaşaması durumunda, cihazın tamir edilmeden direkt yenisiyle değiştirilmesi. Bu durum kullanıcıların zaman kaybetmeden yeni bir cihaza sahip olmasını sağlayarak tamir sürecinin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.

    Ancak bu hizmetin ücretsiz olmayabileceği de konuşuluyor. Henüz resmi olarak onaylanmasa da, garanti hizmetini aktif hale getirmek için yaklaşık 85 dolar ek bir ücret ödenmesi gerekebilir.

    King Kong Garanti Servisi, özellikleri itibarıyla özellikle amiral gemisi telefonlarda görmeye alışık olmadığımız türden korumalar sunuyor. Beş yıllık batarya garantisi ve su hasarına karşı koruma, bu cihazları satın almayı düşünenler için cazip gelebilir. Özellikle sık telefon düşüren ya da batarya ömrünü uzun süre korumak isteyen kullanıcılar için bu hizmet, tercih edilmeye değer gibi görünüyor. Ancak cihazlarına iyi bakan kullanıcılar için standart garanti yeterli olabilir.

    Redmi Note 14 Pro serisinin fiyatları ve King Kong Garanti hizmetiyle ilgili tüm detaylar, önümüzdeki hafta yapılacak resmi lansmanla birlikte netleşecek. O zamana kadar, bu yeni hizmetin sunduğu imkanları değerlendirmek için beklemekte fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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