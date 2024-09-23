Redmi Note 14 Pro serisi görülmemiş bir garanti ile geliyor: King Kong Garanti Servisi

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Xiaomi’nin yakında piyasaya süreceği Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modelleri için büyük beklentiler oluşmuş durumda. Şirket, bu modellerin lansmanı öncesinde dikkat çekici bir garanti hizmetini duyurdu: “King Kong Garanti Servisi”. Bu yeni garanti hizmeti, kullanıcılarına cihazlarının güvenliğini sağlama konusunda ekstra avantajlar sunuyor.

King Kong Garanti ile birlikte gelen beş önemli avantajdan ilki, bir yıl boyunca su hasarına karşı koruma sunması. Normal garantilerin suya karşı herhangi bir koruma sağlamadığı düşünülürse, bu oldukça olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, cihazın ekranı ilk yıl içinde kırılırsa, ücretsiz olarak değiştirilme fırsatı sunuluyor. Özellikle ekran kazalarının sık yaşandığı düşünüldüğünde, bu garanti birçok kullanıcı için kurtarıcı olabilir.

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Garanti kapsamında ayrıca cihazın arka kapak koruması da bulunuyor. Eğer cihazın arka kısmı bir yıl içinde hasar alırsa, bu da garanti dahilinde değiştirilebilecek. Ancak garanti hizmetinde asıl öne çıkan unsur, batarya için sunulan beş yıllık garanti. Bu süre zarfında, eğer batarya sağlığı %80’in altına düşerse ya da performansla ilgili sorunlar yaşanırsa, batarya ücretsiz olarak yenileniyor. Çoğu telefon bataryasının 2-3 yıl içinde yıpranmaya başladığı göz önüne alındığında, bu uzun süreli garanti büyük bir artı olarak kabul ediliyor.

Son olarak, King Kong Garanti’nin bir diğer önemli avantajı ise cihazın ilk yıl içinde donanımsal bir sorun yaşaması durumunda, cihazın tamir edilmeden direkt yenisiyle değiştirilmesi. Bu durum kullanıcıların zaman kaybetmeden yeni bir cihaza sahip olmasını sağlayarak tamir sürecinin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.

Ancak bu hizmetin ücretsiz olmayabileceği de konuşuluyor. Henüz resmi olarak onaylanmasa da, garanti hizmetini aktif hale getirmek için yaklaşık 85 dolar ek bir ücret ödenmesi gerekebilir.

King Kong Garanti Servisi, özellikleri itibarıyla özellikle amiral gemisi telefonlarda görmeye alışık olmadığımız türden korumalar sunuyor. Beş yıllık batarya garantisi ve su hasarına karşı koruma, bu cihazları satın almayı düşünenler için cazip gelebilir. Özellikle sık telefon düşüren ya da batarya ömrünü uzun süre korumak isteyen kullanıcılar için bu hizmet, tercih edilmeye değer gibi görünüyor. Ancak cihazlarına iyi bakan kullanıcılar için standart garanti yeterli olabilir.

Redmi Note 14 Pro serisinin fiyatları ve King Kong Garanti hizmetiyle ilgili tüm detaylar, önümüzdeki hafta yapılacak resmi lansmanla birlikte netleşecek. O zamana kadar, bu yeni hizmetin sunduğu imkanları değerlendirmek için beklemekte fayda var.

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Redmi Note 14 Pro serisi görülmemiş bir garanti ile geliyor