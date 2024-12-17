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    Redmi Note 14 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi yakında mevcut Redmi Note 14 serisini küresel pazarlara getirecek. Ancak bunun öncesi Redmi Note 14 ve 14 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı.
    Redmi Note 14 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Redmi Note 14 serisi, Çin’de kısa sürede en popüler telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Günümüzde ise Xiaomi, Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro modellerini küresel olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.  Ancak lansman öncesi Redmi Note 14 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı.

    Xiaomi Redmi Note 14 serisinin fiyatı sızdı

    Avrupa modelleriyle ilgili ayrıntılar çok fazla olmasa da, Redmi Note 14 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 240 euro fiyatla satılacağı söyleniyor, bu da aynı RAM/depolama kombinasyonuna sahip selefinden 10 euro daha az. Öte yandan 5G destekli Redmi Note 14 ise, 8/256 GB depolama seçeneğiyle 300 euro fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca Mercan Yeşili, Geceyarısı Siyahı ve Lavanta Moru renk seçenekleriyle geliyor. 

    • Redmi Note 14 4G 240€
    • Redmi Note 14 5G 300€
    • Redmi Note 14 Pro 4G + Redmi Watch 5 Lite 312€
    • Redmi Note 14 Pro 5G + Redmi Watch 5 Lite 398€

    Hatırlanacağı üzere Redmi Note 13 modeli de aynı fiyatla çıkış yapmıştı. Serinin tepe modellerinden Redmi Note 14 Pro 4G'nin (8/256 GB) 312 euro, Note 14 Pro 5G'nin ise 398 euro (8/256 GB) fiyatla satılacağı aktarılıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu fiyatın telefonlara ek Redmi Watch 5 Lite paketi için geçerli olduğunu belirtlelim. 

    Peki Redmi Note 14 5G neler sunuyor?

    Redmi Note 14 5G, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip. Ekranın parlaklığı selefine göre artırılarak 2.100 nit seviyesine çıkarılmış ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve altında parmak izi okuyucu bulunuyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 2 MP'lik ikinci bir sensör yer alırken, ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

    Telefon, performans açısından Mediatek Dimensity 7050 Ultra, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 5110 mAh kapasiteli batarya 45 W hızlı şarjı destekliyor ve cihaz HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.

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    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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