Xiaomi Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi: Yakında geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi Note 14 serisi artık netleşmeye başladı. Daha önce 2024 serisinde yer alacak modellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ IMEI veri tabanında görüntülendi ve satışa sunulacağı bölgeler belli oldu.

Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi

XiaomiTime’da yer alan haberlere göre Xiaomi, Redmi Note 14 serisini çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. IMEI veritabanından alınan bilgiler ise, seride yer alacak modelleri doğruladı. Buna göre Note 14 serisi, toplam üç model olmak üzere Redmi Note 14 5G için (24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C), Note 14 Pro 5G için (24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC) ve Note 14 Pro+ 5G için (24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C) model numaraları ile geliyor.

Ayrıca model numaralarında yer alan "2409" eki serinin eylül ayında tanıtılacağını bizlere gösteriyor. Akıllı telefonlar Çin'den başlayarak dünya çapındaki diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

Xiaomi, HyperOS'a yapay zeka işlevleri ekliyor: İşte detaylar 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlara göre Redmi Note 14 serisinin odak noktası, şık tasarım ve kamera yetenekleri olacak. Buna göre, 1,5K çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız. Spesifik olarak herhangi bir model belirtilmemiş olsa da, bunun Snapdragon 7s Gen 2 destekli Redmi Note 13 Pro'nun halefi Redmi Note 14 Pro olması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi: Yakında geliyor