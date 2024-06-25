Xiaomi Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi: Yakında geliyor

Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi
XiaomiTime’da yer alan haberlere göre Xiaomi, Redmi Note 14 serisini çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. IMEI veritabanından alınan bilgiler ise, seride yer alacak modelleri doğruladı. Buna göre Note 14 serisi, toplam üç model olmak üzere Redmi Note 14 5G için (24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C), Note 14 Pro 5G için (24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC) ve Note 14 Pro+ 5G için (24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C) model numaraları ile geliyor.
Ayrıca model numaralarında yer alan "2409" eki serinin eylül ayında tanıtılacağını bizlere gösteriyor. Akıllı telefonlar Çin'den başlayarak dünya çapındaki diğer pazarlarda da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.