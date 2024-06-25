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    Xiaomi Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi: Yakında geliyor

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modelleri resmen doğrulandı. Peki yeni Redmi Note ailesi neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi Note 14 serisi artık netleşmeye başladı. Daha önce 2024 serisinde yer alacak modellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ IMEI veri tabanında görüntülendi ve satışa sunulacağı bölgeler belli oldu.

    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi

    XiaomiTime’da yer alan haberlere göre Xiaomi, Redmi Note 14 serisini çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. IMEI veritabanından alınan bilgiler ise, seride yer alacak modelleri doğruladı. Buna göre Note 14 serisi, toplam üç model olmak üzere Redmi Note 14 5G için (24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C), Note 14 Pro 5G için (24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC) ve Note 14 Pro+ 5G için (24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C) model numaraları ile geliyor.

    Ayrıca model numaralarında yer alan "2409" eki serinin eylül ayında tanıtılacağını bizlere gösteriyor. Akıllı telefonlar Çin'den başlayarak dünya çapındaki diğer pazarlarda da satışa sunulacak.

    Redmi Note 14 ve Note 14 Pro artık resmi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlara göre Redmi Note 14 serisinin odak noktası, şık tasarım ve kamera yetenekleri olacak. Buna göre, 1,5K çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız. Spesifik olarak herhangi bir model belirtilmemiş olsa da, bunun Snapdragon 7s Gen 2 destekli Redmi Note 13 Pro'nun halefi Redmi Note 14 Pro olması muhtemel. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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