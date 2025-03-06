Merakla beklenen Redmi Note 14S’in özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

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Redmi, Note 14 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. TDRA sertifikasyon platformunda ortaya çıkan Redmi Note 14S’in tüm teknik detayları ve fiyat beklentisi sızdırıldı.

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Net ekran boyutu belirtilmese de, serinin önceki modelleriyle benzer şekilde 6,67 inç olması bekleniyor. Parmak izi okuyucu ise ekranın içine entegre edilmiş durumda.

Gücünü MediaTek Helio G99 Ultra işlemcisinden alan Note 14S, 8 GB RAM ve 5.000 mAh batarya ile destekleniyor. 67W hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. İşletim sistemi olarak Android 14 yüklü gelse de, en güncel Xiaomi arayüzü olan HyperOS 2.0 yerine bir önceki sürümle çalışacak.

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Kamera tarafında ise iddialı bir kurulum dikkat çekiyor. 200 megapiksellik OIS destekli ana kameraya, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Aslında Note 14S, geçen yıl tanıtılan Redmi Note 13 Pro’nun 4G versiyonunun yeniden markalanmış hali. Avrupa’da 240 doların altında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Renk seçenekleri ise siyah, mor ve mavi olacak. Cihazın duyurusu için net bir tarih verilmemiş olsa da, çok yakında tanıtılacağı söyleniyor.

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