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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9 Pro 5G tanıtıldı: Sınıfında yine iddialı

    Redmi Note 9 Pro 5G modelinde Snapdragon 750G yonga seti, UFS 2.2 depolama belleği, 120Hz tazeleme hızı, 108MP çözünürlüğünde en yeni Samsung sensörü gibi özellikler var.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9 Pro 5G tanıtıldı: Sınıfında yine iddialı

    Xiaomi’nin bir süredir internete sızdırılan yeni Redmi Note 9 serisi nihayet tanıtıldı. Redmi Note 9 serisinde farklı segmentlere yönelik olarak 3 akıllı telefon model yer alıyor. Yine kamera tarafında çıta biraz daha yükselmiş.

    Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 Pro 5G aslında biraz karışıklık uyandırıyor zira firma yılın başlarında zaten bir Redmi Note 9 serisi lanse etmişti. Bu seride Note 9, Note 9 Pro, Note 9S ve Note 9 Pro Max modelleri yer alıyordu. Xiaomi bu kez 5G desteği ile seriyi elden geçirmiş.

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    Redmi Note 9 Pro 5G modelinde 6.67 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Nokta çentik sadece 3.8mm açıklığa sahip. TUV Rheinland sertifikası ile mavi ışığı filtreleyen ekran ayrıca göz koruma ve renk ayarlama özelliklerine sahip.

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    Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunulurken HDR10 desteği de mevcut. Hem ön hem de arka kısım Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Arka kısımda 4 kenar kavisli ve tutuş konforunu arttırıyor.

    2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 750G yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB UFS 2.2 depolama seçenekleri yer alıyor. Ultra ince ısı borusu ve ön-arka yüze entegre çok katmanlı grafite tabaka sistemi 5 dereceye kadar soğutabiliyor.

    Redmi Note 9 Pro 5G tanıtıldı: Sınıfında yine iddialı
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    Arka kısımda Samsung imzalı en yeni 108MP HM2 sensör yer alıyor. 9 pikseli birleştirerek etkileyici detaylar ortaya çıkarabilen 1/1.52 inçlik sensör yine Remosaic teknolojisi ile hızlı bir şekilde 108MP resimler üretebiliyor. Super night Scene 2.0 ise gece çekimlerinde performansı arttırıyor.

    Ana sensör yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Paket çift LED flaş ve HDR ile desteklenmiş. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 4820mAh kapasiteli bataryanın 33W hızlı şarj sunduğu telefonun fiyatları şu şekilde:

    6GB+128GB – 243$

    8GB+128GB – 273$  

    8GB+256GB – 304$  



    https://www.gizmochina.com/2020/11/26/redmi-note-9-5g-redmi-note-9-pro-and-note-9-4g-launched-in-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tplon (şükrü kılıbık) 7 sn. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda 750G'ler kullanılmaya başlandı, 750g 2x cortex a77 kullanıyor ve 730g 765g 720g gibi diğer 700 serisi işlemcilerden daha performanslı bunlar 2x cortex a76 kullanıyor. Kamera sensörü ve geri kalan genel donanımı da iyi görünüyor sadece ips ekrana dh halkı olarak temkinli yaklaşırız fakat yeni ips'lerin renk olarak kötü olduğunu düşünmüyorum sadece verimlilik kısmında bir amoled etmez tabi.

    Özetle donanımı tatmin edici olmuş tasarım biraz fail ama fiyatı tasarımın durumunu nötrlüyor makul bir cihaz.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    arka tasarım çöp
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    Ussuz (mehmet ) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş ya şu fiyatlara bak
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