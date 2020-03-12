Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, üç nesil akıllı telefon modellerinden sonra Mi Max serisini üretmeyi bırakmıştı ancak bugün tanıtılan Redmi Note 9 Pro Max ile birlikte büyük ekranlı Xaiomi modelleri tekrar canlanıyor diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Ayrıca Bkz. "Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı"

Devasa ekran ve pil kapasitesi

Redmi Note 9 Pro, 6.67 inçlik büyük bir ekrana sahip ve cihazın arka panelinde kare olarak tasarlanmış dörtlü kamera modülü yer alıyor. 64MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensöründen dörtlü kameranın altında ise flaş konumlandırılmış. Qualcomm'un 8nm Snapdragon 720G yonga seti üzerine inşa edilmiş akıllı telefon 6/8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonun 32MP'lik ön kamerasının ise şimdiye kadarki Redmi Note modellerinin en yüksek çözünürlüğe sahip olan selfie kamerası olduğunu da belirtelim. Redmi Note 9 Pro Max'ın en dikkat çeken özelliklerinden birisi 5.020 mAh kapasite sunan pili diyebiliriz. 33W hızlı şarj desteği ile gelen cihaz ön ve arka panelde Gorilla Glass 5 korumasına da sahip. Mavi, beyaz ve Siyah renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan Redmi Note 9 Pro Max'ın satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB - 200 dolar

Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB - 228 dolar

Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB - 255 dolar

https://www.gsmarena.com/redmi_note_9_pro_max_is_announced_brings_back_the_big_screen_experience-news-41959.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.