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    Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil

    Çinli akıllı telefon üreticisi, uzun bir süredir sızıntılara konu olan Redmi Note 9 Pro Max modelini tanıttı. Cihaz büyük ekranı ve yüksek pil kapasitesiyle dikkat çekiyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,2b
    1
    58
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil
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    Xiaomi, üç nesil akıllı telefon modellerinden sonra Mi Max serisini üretmeyi bırakmıştı ancak bugün tanıtılan Redmi Note 9 Pro Max ile birlikte büyük ekranlı Xaiomi modelleri tekrar canlanıyor diyebiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30 Pro'nun Mart sonunda tanıtılacağı açıklandı"

    Devasa ekran ve pil kapasitesi

    Redmi Note 9 Pro, 6.67 inçlik büyük bir ekrana sahip ve cihazın arka panelinde kare olarak tasarlanmış dörtlü kamera modülü yer alıyor. 64MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensöründen dörtlü kameranın altında ise flaş konumlandırılmış. Qualcomm'un 8nm Snapdragon 720G yonga seti üzerine inşa edilmiş akıllı telefon 6/8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geliyor.

    Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil
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    Akıllı telefonun 32MP'lik ön kamerasının ise şimdiye kadarki Redmi Note modellerinin en yüksek çözünürlüğe sahip olan selfie kamerası olduğunu da belirtelim. Redmi Note 9 Pro Max'ın en dikkat çeken özelliklerinden birisi 5.020 mAh kapasite sunan pili diyebiliriz. 33W hızlı şarj desteği ile gelen cihaz ön ve arka panelde Gorilla Glass 5 korumasına da sahip. Mavi, beyaz ve Siyah renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan Redmi Note 9 Pro Max'ın satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

    Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB - 200 dolar
    Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB - 228 dolar
    Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB - 255 dolar



    https://www.gsmarena.com/redmi_note_9_pro_max_is_announced_brings_back_the_big_screen_experience-news-41959.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. en beğenilen
    Ben anlamıyorum gerçekten 6.7 inç telefonlar büyük değil mi? Anlarım şunu ekstra bir model çıkartırsın, fakat amiral gemi ana modeller çok büyük ve ağırlar bence, kullanım deneyimlerini düşürmüyorlar mı?
    Ben anlamıyorum gerçekten 6.7 inç telefonlar büyük değil mi? Anlarım şunu ekstra bir model çıkartırsın, fakat amiral gemi ana modeller çok büyük ve ağırlar benc...
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Passenger (Necati ) 1 hf. Murat.Ak
    Aynen öyle hocam, çok haklısın. Note 10'un hususi SD işlemcili versiyonunu getirttim yurt dışından.
    Oldukça uzun süreli kullanacağım gibi. 6.3 inç, 168 gr. harika cidden bir amiral için. Bu tadı alamıyorum ağır tellerde.
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    Baxa 1 hf.
    Su centikmidir ne halt ise cikaran muptezelin suratina tukurmek istiyorum.

    Ulan telefon alamiyoruz be sacma sapan tasarima sahip oldugu icin.

    3 senedir Mi max kullaniyorum , alistim buyuk telefona suanki telefonlar ya kumanda gibi yada centikli.

    Su centikmidir ne halt ise cikaran muptezelin suratina tukurmek istiyorum. Ulan telefon alamiyoruz be sacma sapan tasarima sahip oldugu icin. 3...
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    Yanıtla +15
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf.
    Hoş. Başarılı. Note 9 Pro iyi satacaktır.
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    Yorumlar (43) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Eren 3 gün
    Şu pro max 3000 civarı gelse güzel olur valla. Çentik artık baydı az da delik kullanalım.
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    kurban- (Kurban ) 5 gün
    Çerçeve metal,mi plastik,mi göremedim?
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    Askaparta 5 gün
    Güzel. Xiaomi, Huwaei gibi olacak mı göreceğiz. Redmi boşluğu dolduruyor.
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    ONIONBUD 1 hf.
    Yukarıda " haber " değeri olmadığı için açıklanmamış , ama tlf ips ekran ile geliyor.
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    SiberProfil 1 hf. yeni yorumcu
    Saçma bir telefon.Ben istediğim zaman tek elimle kullanamıyorsam o telefonu napayım.
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    sub182 (su ben) 1 hf.
    isim de biraz saçma olmuş ama..note 9 pro max nedir..birine note 9 dersin diğeri de note 9 pro olur biter..zaten 2 cihaz da ayni neredeyse,ekran farki da yok..zorlama isim uydurma böyle oluyor iste..
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    sub182 (su ben) 1 hf.
    ekran boyutunu,islemcisini,kamerasını,seklini elestirip yerden yere vuranlar olmus..ozellıkle ekranı

    yuzunden "TEPSİ" diyenler cogunlukta ..evet herkes buyuk ekran sevmıyor ya da

    kullanamıyor,boyle tuketıcıler ıcın de ufak ekranlı model cıkmalı..bakıyorsunuz artık tum markalar 6.2"

    ekrandan asagısını uretmıyor..en azından 5.5"-5.7" lık modeller de cıkmalı arada..gercı ben buyuk

    ekran sevıyorum ancak bır oncekı telefonum max 3 u elden cıkarmıstım,cunku 7" lık ve yenı modellere

    nazaran genıs cercevelı bır telefon ne ele avuca ne de cebe sıgıyor,artık boyut ve agırlıgından bunalıp

    satmak zorunda kalmıstım..sımdı kullanıdıgım note 5 ıse ufak gelyor,ozellıkle bataryası yetmıyor max 3

    e alıstıktan sonra..artık oyle noktaya gelmıstım kı; ulan ekranı 6.7" den buyuk olmasın,en az 5000lık

    bataryası ve hafıza kartı yuvası olsun da gerısı onemlı degıl dıyerek yenı modellerı takıp etmeye

    baslamıstım..baska markalarda elbet var bu tıp cıhazlar ama fıyatları ne yazık kı bana uygun

    degıldı..derken bunu tanıttılar ve benım ıcın yeterlı..onun dısında cıhazın kamera,ıslemcı vs

    ozellıklerı benım ıcın cok da onemlı degıl,fazlasıyla ıs gorur gunluk kullanım ıcın..bır de nfc var mı

    yok mu onu merak edıyorum..global olanı buraya gelırse ve fıyatı abartı olmazsa almayı dusunuyorum

    sahsen..
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    hamza5806 1 hf.
    -Buba bubaa bana ayfon al

    +Ne ayfonulang zırıl (dıkş dıkş)



    A few moments later



    -ayfon alan kerizdir 200 dolara çayomi aldım akıyo bin basar 4 kameralııığ
    1 Yanıt Yanıtla
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    King Stannis 1 hf.
    200 hatta 175 dolarlık telefonun Sd 720g ile gelmesini ciddi ciddi eleştirenler var. Birde 730la gelmesini isteyenler var, sanki aralarında ciddi bir fark varmış gibi.

    Ekran çok büyük, ön kamera sol köşede olsa çok daha güzel dururdu, yine de bu fiyata çok güzel telefon.

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    malkooklam 1 hf.
    tipe bak, samsung note 10 serisi düşünsün artık.

    ---dual hopörler olsaymış..bekler alırdım Teknoomehmet'den.
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    8233 kez okundu.
    40 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

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