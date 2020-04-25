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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, Redmi Note 9 serisine yeni bir cihazı daha eklemeye hazırlanıyor. Bazı pazarlarda Redmi 10X olarak satışa sunulacak olan akıllı telefonun lansman tarihi belli oldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi tarafından üretilen Redmi Note 9 serisine bir yenisi daha ekleniyor.  Geçtiğimiz aylarda Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max ve Note 9s'i satışa çıkaran Xiaomi, şimdi de bazı pazarlarda Redmi 10X olarak raflara çıkacak olan Redmi Note 9'un lansman tarihini açıkladı.

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    Çevrimiçi lansmanla tanıtılacak

    Şirket Redmi Note 9 akıllı telefonunun lansmanının 30 Nisan'da çevrimiçi formatta yapılacağını bildiren bir poster yayınladı. Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da yer alan bilgilere ve çeşitli sızıntılara göre Redmi Note 9, 48MP ana kamera sensörü olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek. Cihazın selfie kamerasının çözünürlüğünün ise 13MP olacağı belirtilmiş. Cihaz sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 işlemcisiyle piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olma özelliğine de sahip olacak.

    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı
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    6GB RAM, 128GB UFS 2.1 depolama birimi ve bir de microSD yuvası barındıracak olan cihazın, Corning Gorilla Glass 5 koruyucu camlı 6.53 inç Full HD+ (2340 × 1080 piksel) ekranla geleceğini de belirtelim. 18W hızlı şarj destekli 4.920 mAh pil kapasitesi sunacak olan Redmi Note 9, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkacak.

    Redmi Note 9'un Gök Mavisi, Yeşil ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://twitter.com/Xiaomi/status/1253670024000106498 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 35 dk.
    Ülkemize daha önce tanıtılan modelleri ne zaman gelir acaba
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 sa.
    Cihaz çıkarıcağınıza çıkardıklarınıza destek verin adam akıllı. Xiaomi A3 kaç kere android 10 güncellemesi aldı unuttuk. Hatalı yayınlamaktan bıkmadınız
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