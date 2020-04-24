Facebook, WhatsApp'ta reklam yayınlama planından vazgeçmiş değil

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Dünyanın en popüler mesajlaşma platformuna sahip olan Facebook, bu durumu reklam gelirine de yansıtmanın peşinde. Uzun bir süredir WhatsApp'ta reklam yayınlaması beklenen şirket, bu planınından vazgeçmedi ancak nasıl yapacağı konusunda kararsızlık yaşıyor.

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WhatsApp uygulamasına hikayeler benzeri "durum" özelliğinin kazandırılmasından bu yana, Facebook'un bu özelliği reklam geliri için kullanması bekleniyordu. Henüz gerçekleşmeyen bu olayla ilgili olarak bir Facebook sözcüsü Engadget'e yaptığı açıklamada, durumdaki reklamların WhatsApp için uzun vadeli bir fırsat olarak kaldığını doğruladı. Bu da demek oluyor ki şirket kısa vadede WhatsApp'ta reklam yayınlamayacak.

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Şirket içinde anlaşmazlıklar var

Ayrıca gelen bilgiler arasında Facebook'un şifreli mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta hedefli reklamları nasıl uygulayacağı konusunda da ayrıntılar mevcut. Şirket kullanıcıya hangi reklamların gösterileceğini belirlemek için Facebook ve WhatsApp hesaplarını eşleştirmek için telefon numaralarını kullanmayı planlıyor.

Ancak bu durum şirket içinde tartışmalı bir hale gelmiş durumda. Zira böyle bir gelişmenin, WhatsApp kullanıcıların Facebook hesaplarını silmelerine yol açmasından endişe ediliyor. Şirket henüz reklamları nasıl yayınlayacağına karar vermiş değil ve bu durumun kullanıcıların lehine olduğunu söylemek mümkün.

https://www.engadget.com/facebook-still-plans-for-ads-whatsapp-status-214917475.html

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