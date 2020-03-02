Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı

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Xiaomi başkan yardımcısı ve Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, Redmi Note 9'un tanıtım tarihini resmen açıkladı.
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Redmi Note serisine gönül verenlerin bekleyişi 10 gün içinde sona erecek. Zira akıllı telefon 12 Mart 2020 tarihinde Hindistan'da resmiyet kazanacak.
Deneyimli yönetici ayrıca akıllı telefondaki kameranın daha önce hiç görmediğimiz bir özellik sunacağını da sözlerine ekledi.
Dörtlü arka kamera sistemi
Yayınlanan görsel Redmi Note 9 arka kamera sisteminin kare modüle yerleştirilmiş dört görüntü sensöründen oluşacağını gösteriyor.
Akıllı telefonun tıpkı Redmi Note 7 ve Note 8 gibi iyi bir satış grafiği çizmesi bekleniyor.
https://twitter.com/manukumarjain/status/1234399152282275841 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bende de Redmi Note 5 var, yılan gibi akıyor, telefonumu çok seviyorum. Kaç model eskidiği umurumda değil. Kimsenin de olmamalı.
Yatırım yapacaksanız telefon değil, petrol, altın falan alın.