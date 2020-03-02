Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı

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Xiaomi başkan yardımcısı ve Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, Redmi Note 9'un tanıtım tarihini resmen açıkladı.

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Redmi Note serisine gönül verenlerin bekleyişi 10 gün içinde sona erecek. Zira akıllı telefon 12 Mart 2020 tarihinde Hindistan'da resmiyet kazanacak.

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Deneyimli yönetici ayrıca akıllı telefondaki kameranın daha önce hiç görmediğimiz bir özellik sunacağını da sözlerine ekledi.

Dörtlü arka kamera sistemi

Yayınlanan görsel Redmi Note 9 arka kamera sisteminin kare modüle yerleştirilmiş dört görüntü sensöründen oluşacağını gösteriyor.

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Akıllı telefonun tıpkı Redmi Note 7 ve Note 8 gibi iyi bir satış grafiği çizmesi bekleniyor.

https://twitter.com/manukumarjain/status/1234399152282275841

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