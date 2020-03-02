Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı

    Xiaomi Hindistan başkanı Manu Kumar Jain merakla beklenen Redmi Note 9'un tanıtım tarihini açıkladı. Dörtlü kamera sistemi ile piyasaya sürülecek telefonun iyi bir satış grafiği yakalaması bekleniyor.
    2 hf.
    5,6b
    1
    9
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi başkan yardımcısı ve Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, Redmi Note 9'un tanıtım tarihini resmen açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10 için tarih belli oldu: 8K/30fps video kaydı ve 50x zoom yapabilecek

    Redmi Note serisine gönül verenlerin bekleyişi 10 gün içinde sona erecek. Zira akıllı telefon 12 Mart 2020 tarihinde Hindistan'da resmiyet kazanacak.

    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Deneyimli yönetici ayrıca akıllı telefondaki kameranın daha önce hiç görmediğimiz bir özellik sunacağını da sözlerine ekledi.

    Dörtlü arka kamera sistemi

    Yayınlanan görsel Redmi Note 9 arka kamera sisteminin kare modüle yerleştirilmiş dört görüntü sensöründen oluşacağını gösteriyor.

    Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun tıpkı Redmi Note 7 ve Note 8 gibi iyi bir satış grafiği çizmesi bekleniyor.



    https://twitter.com/manukumarjain/status/1234399152282275841 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sirchade 2 hf. en beğenilen
    Xiaomi'nin bu politikasından nefret ediyorum. Daha Redmi Note 8 bile piyasaya yeni yeni yayılıyorken anında eskidi bile. 1 yıllık Redmi Note 6 telefonum 3 model birden eskidi. Yemin ederim alasım gelmiyor bir daha bu politika yüzünden.
    Xiaomi'nin bu politikasından nefret ediyorum. Daha Redmi Note 8 bile piyasaya yeni yeni yayılıyorken anında eskidi bile. 1 yıllık Redmi Note 6 telefonum 3 model...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 1 hf. Sirchade
    Eskiyince ne oluyor? Telefon sana artık yeterince hizmet edemiyor mu yoksa senin moralin mi bozuluyor? Bana sanki ikincisi gibi geliyor.

    Bende de Redmi Note 5 var, yılan gibi akıyor, telefonumu çok seviyorum. Kaç model eskidiği umurumda değil. Kimsenin de olmamalı.

    Yatırım yapacaksanız telefon değil, petrol, altın falan alın.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 2 hf.
    SoC ne olacak acaba?

    Bir de RAM ve ROM büyüklükleri ne bilgisi olan var mı?

    4 kamerasını yemişim. OIS koysun bari birine.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Avrupa bizi kıskanıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    arkadaş sizde nasıl bir mantık var çözemedim eskidi bir şey var mı ya telefonun sağlam çalışıyorsa iş bitmiştir ben hala 6S kullanıyorum taş gibi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sirchade 2 hf. en beğenilen
    Xiaomi'nin bu politikasından nefret ediyorum. Daha Redmi Note 8 bile piyasaya yeni yeni yayılıyorken anında eskidi bile. 1 yıllık Redmi Note 6 telefonum 3 model birden eskidi. Yemin ederim alasım gelmiyor bir daha bu politika yüzünden.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    viper17 (Ahmet ...) 2 hf.
    IMX686 sensör kullanacağı söyleniyor. Realme 6 Pro ile güzel rekabete girebilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vedkum 2 hf.
    5 ayda bir model yükseltiyorlar piyasadaki rekabete bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu 2 hf. Sismik dalgaları kullanarak yeraltı haritaları çıkaran yapay zekâ geliştirildi 2 hf. Popüler fantastik seriden uyarlanan Artemis Fowl'un ilk uzun fragmanı 2 hf. Alphabet’in Dünya’yı kurtarmak için yeni projesi: Tidal 2 hf. Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı 2 hf. Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı 2 hf. Digiturk internet hizmeti verecek 2 hf. Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak 2 hf. Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği 2 hf. Vestel fabrikasını LG’ye sattı 2 hf. Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı 2 hf. Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor 2 hf. Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı 2 hf. 96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi 2 hf. Riot Games yeni 5v5 oyunu Valorant’ı duyurdu 2 hf. Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu 2 hf. Android’in bölünmüş yapısı Moment uygulamasını pes ettirdi 2 hf. Samsung, Vietnam'da 220 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi kuruyor 2 hf. Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 9'un tanıtım tarihi resmen açıklandı Sonraki 2si1 | GeForce Now ön inceleme | Güçlü ekran kartı dönemi bitti mi? 2 hf. Marvel’ın ilk açık dünya RPG oyunu duyuruldu 2 hf. Huawei, kötüye kullanım sebebiyle "arama" uygulamasını test etmeyi durdurdu 2 hf. NASA, Ay ve Mars görevleri için öğrencilerden tasarım desteği alacak 2 hf. Xiaomi'nin, 40W kablosuz şarj teknolojisi 4.000 mAh pili 40 dakikada doldurabiliyor 2 hf. Amazon, Koronavirüs'ü iyileştirdiğini iddia eden 1 milyon ürünü satıştan kaldırdı 2 hf. Makyajlı Fiat 500X Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Binance ve Akbank anlaştı, doğrudan para transferi başladı 2 hf. Redmi K30 satış rekoru kırdı 2 hf. Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı 2 hf. Koral ve SİHA’lar Suriye topraklarında destan yazıyor 2 hf. Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız 2 hf. Koronavirüs salgını, Çin’deki hava kirliliği oranının azalmasına neden oldu 2 hf. Kuzey kutup bölgesindeki donmuş toprak da artan sıcaklıklardan nasibini alıyor 2 hf. RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor 2 hf. Reddit CEO’su: “TikTok bir casus yazılımdır” 2 hf. 7552 çekirdekli Ampere benchmark testinde: Titan RTX’ten %40 hızlı 2 hf. Xiaomi Black Shark 3 yeni çizimde ve fotoğrafta ortaya çıktı 2 hf. Huawei Enjoy 10e tanıtıldı 2 hf. Apple, Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri gönderdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim