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    Redmi Note 9 yeni modelleri bu hafta geliyor

    Redmi Note 9 Standart Edition ve Redmi Note 9 High Edition seriye yeni eklenen modeller olacak. High Edition özellikle 108MP Samsung HM2 sensörü ile dikkat çekiyor.
    3 gün
    17,3b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    Redmi Note 9 yeni modelleri bu hafta geliyor
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    Xiaomi’nin alt markası Redmi; yeni Note 10 serisinin hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Note 9 serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. 11 Kasım öncesinde iki yeni Redmi Note 9 modeli daha piyasaya çıkacak.

    Redmi Note 9 High Edition geliyor

    Redmi markasının iki yeni model üzerinde çalıştığı daha önceden internete sızdırılmıştı. Firma bu hafta yaptığı paylaşımda bu iki Redmi Note 9 modelinin 11 Kasım etkinliği için piyasaya çıkacağına işaret etti.

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    Redmi Note 9 High Edition serideki en iyi model olma yolunda. 6.67 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran, 120Hz tazeleme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2 adet Cortex-A77 + 6 adet Cortex-A55 çekirdekli Snapdragon 750G yonga seti, 4820mAh kapasiteli batarya ve 33W hızlı şarj bilinen özellikleri arasında.

    Redmi Note 9 yeni modelleri bu hafta geliyor
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    Modelin dikkat çekici tarafı ise 108MP çözünürlüğünde amiral gemisi Samsung HM2 sensörüne sahip olması. 108MP kameralı ilk Redmi telefonu olarak Redmi Note 9 High Edition fotoğraf kalitesinde çıtayı yukarı taşıyacak. Ayrıca sektörün de ilk HM2 sensörlü telefonu olma özelliğine sahip.

    Redmi Note 9 Standart Edition modelinde 6.53 inçlik Full HD+ ekran, Dimensity 800U yonga seti, 48MP ana kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 22.5W hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor. Bu iki modelin daha önce Redmi Note 9 5G ve Note 9 Pro 5G olarak gelmesi bekleniyordu.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/09/redmi-note-9-new-phones-launch-teaser/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    57 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Redmi Niye 9s ve Pro nün MIUI 12 kararlı yayınlandı resmi siteden indir manuel olarak kurulumu gerçekleştirsiniz 2.2gb boyutlu dosya 12.0.1.0 sürümü
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmi not 9 bedavada olsa bidaha almam
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam high edition amoled ekranla gelip 3000 lira fiyat etiketine sahip olursa ortalığı kasıp kavurur.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Note 9s almayı düşünüyorum ; 5G özelliği olmasını bekliyorum ...
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    yolyordam35 (yol yordam) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    high edition uygun fiyata gelirse iş yapar.
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    .Eray. (ERAY ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yeni telefon için bu modelleri bekliyorum güzel cihaz olacak mevcut 9 serisi bildiğin çöp çünkü
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu firmalar neden bu kadar fazla telefon çıkarıyor? Bende redmi note 9 pro var, fiyat performans telefonu, tavsiye ederim mesela, ama güncelleme almıyor telefon... Sıkıntıları var, bu kadar model çıkaracağınıza destek sunmaları lazım.
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    yakupyasar1 2 gün ( Mesaj Silindi )
    adamlar yapıyor vAlla helal olsun demek düşer
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    cemallbuyukk 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Abii adamlar yapıyor işte amiral geminin efsosu .:)
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    IPS Ekranli ve kalemsiz Note seriside ne bileyim..
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