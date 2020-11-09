Redmi Note 9 yeni modelleri bu hafta geliyor

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Xiaomi’nin alt markası Redmi; yeni Note 10 serisinin hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Note 9 serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. 11 Kasım öncesinde iki yeni Redmi Note 9 modeli daha piyasaya çıkacak.

Redmi Note 9 High Edition geliyor

Redmi markasının iki yeni model üzerinde çalıştığı daha önceden internete sızdırılmıştı. Firma bu hafta yaptığı paylaşımda bu iki Redmi Note 9 modelinin 11 Kasım etkinliği için piyasaya çıkacağına işaret etti.

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Redmi Note 9 High Edition serideki en iyi model olma yolunda. 6.67 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran, 120Hz tazeleme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2 adet Cortex-A77 + 6 adet Cortex-A55 çekirdekli Snapdragon 750G yonga seti, 4820mAh kapasiteli batarya ve 33W hızlı şarj bilinen özellikleri arasında.

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Modelin dikkat çekici tarafı ise 108MP çözünürlüğünde amiral gemisi Samsung HM2 sensörüne sahip olması. 108MP kameralı ilk Redmi telefonu olarak Redmi Note 9 High Edition fotoğraf kalitesinde çıtayı yukarı taşıyacak. Ayrıca sektörün de ilk HM2 sensörlü telefonu olma özelliğine sahip.

Redmi Note 9 Standart Edition modelinde 6.53 inçlik Full HD+ ekran, Dimensity 800U yonga seti, 48MP ana kamera, 5000mAh kapasiteli batarya, 22.5W hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor. Bu iki modelin daha önce Redmi Note 9 5G ve Note 9 Pro 5G olarak gelmesi bekleniyordu.

https://www.gizmochina.com/2020/11/09/redmi-note-9-new-phones-launch-teaser/

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