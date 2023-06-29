Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Redmi Pad modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda bütçe odaklı tablet hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Redmi Pad 2, lansmandan hemen önce test edildi. İşte ilk sonuçlar

Redmi Pad 2 neler sunuyor?

Paylaşılan görüntülere bakıldığında popüler kıyaslama platformu Geekbench'te ''23073RPBFC'' model numarasıyla listelenen Redmi Pad 2, dört adet 2.40GHz ve dört adet 1.90GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciden destek alıyor. Bu bilgilerin ise Qualcomm Snapdragon 680 platformuna işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Performansa gelirsek, Redmi Pad 2 Geekbench'in tek çekirdek testlerinden 415 , çoklu çekirdek testlerinden ise 1411 puan alıyor. Bu tercihin biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Niketim bir önceki model Redmi Pad, daha güçlü MediaTek Helio G99 yonga setinden destek alıyordu. Bu noktada yaklaşmakta olan tabletin bütçe odaklı bir model olacağı doğrulandı diyebiliriz.

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Daha önceki sızıntılara göre Redmi Pad 2, 1200×1920 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10.95 inç LCD panele sahip olacak. Kamera bölümünde 8MP birincil ve 5MP selfie sensörleri ile donatılacak tabletin, 8.000 mAh gibi önemli bir pil kapasitesi ile vitrine çıkacağı belirtiliyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.

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Redmi Pad 2 lansmandan önce test edildi İşte özellikleri