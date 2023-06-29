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    Redmi Pad 2 lansmandan önce test edildi İşte özellikleri

    Merakla beklenen Redmi Pad 2 özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki bütçe odaklı tablet modeli neler sunacak? İşte Redmi Pad 2 hakkında tüm bildiklerimiz
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    Redmi Pad 2 lansmandan önce test edildi İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Redmi Pad modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda bütçe odaklı tablet hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Redmi Pad 2, lansmandan hemen önce test edildi. İşte ilk sonuçlar

    Redmi Pad 2 neler sunuyor?

    Paylaşılan görüntülere bakıldığında popüler kıyaslama platformu Geekbench'te ''23073RPBFC'' model numarasıyla listelenen Redmi Pad 2, dört adet 2.40GHz ve dört adet 1.90GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciden destek alıyor. Bu bilgilerin ise Qualcomm Snapdragon 680 platformuna işaret ettiğini söyleyebiliriz. 

    Performansa gelirsek, Redmi Pad 2 Geekbench'in tek çekirdek testlerinden 415 , çoklu çekirdek testlerinden ise 1411 puan alıyor. Bu tercihin biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Niketim bir önceki model Redmi Pad, daha güçlü MediaTek Helio G99 yonga setinden destek alıyordu. Bu noktada yaklaşmakta olan tabletin bütçe odaklı bir model olacağı doğrulandı diyebiliriz. 

    Daha önceki sızıntılara göre Redmi Pad 2, 1200×1920 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10.95 inç LCD panele sahip olacak. Kamera bölümünde 8MP birincil ve 5MP selfie sensörleri ile donatılacak tabletin, 8.000 mAh gibi önemli bir pil kapasitesi ile vitrine çıkacağı belirtiliyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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