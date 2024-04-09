Redmi Pad Pro yakında geliyor: Özellikleri doğrulandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi serisinin ilk tablet modeli Redmi Pad'i 2022 yılında duyurmuş ve uygun fiyatı ile ses getirmeyi başarmıştı. Günümüzde ise Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 olmak üzere iki yeni modelin yolda olduğu konuşuluyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Redmi Pad Pro'nun ekran ve pil özellikleri doğrulandı. İşte beklenenler...

Redmi Pad Pro özellikleri doğrulandı

Daha önceki sızıntılara göre Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3'ün 10 Nisan tarihinde tanıtılması planlanıyor. Bunlar arasından Turbo 3, üçüncü nesil bir model gibi görünse de aslında Turbo serisinin ilk ürünü olacak. Redmi Pad Pro ise, 2022 yılında çıkış yapan standart modelin yükseltilmiş bir versiyonu niteliğinde.

Son paylaştığı tanıtım görselinde Xiaomi, Redmi Pad Pro'nun 10.000mAh pil kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Ayrıca yeni tablet, önceki Redmi Pad ve Pad SE'nin 18W şarj özelliğine kıyasla, daha hızlı 33W şarj sunacak. Bu arada batarya ve şarjın yanı sıra, tabletin ekran özellikleri de paylaşıldı. Buna göre 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç IPS ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Üstelik ''sınıfında nadir'' olarak nitelendirilen bu panel, Xiaomi'nin "Qingshan Göz Koruması", Çin'in CQCC platformundan "Vision Health Friendly++" (çevrilmiş) ve TÜV Rheinland Göz Koruma sertifikası ile geliyor. Panelin ulaşabildiği zirve parlaklık ise 600 nit civarında. Bunun Xiaomi Pad 6s Pro'dan 300 nit daha az olduğunu hatırlatalım.

Redmi Pad Pro'nun lansman tarihi ve tasarımı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Redmi Pad Pro'nun hangi yonga setine sahip olacağı netleşmedi. Ancak 4nm fabrikasyon süreci ile AnTuTu puanının 650.000 civarında olacağı söyleniyor. Hatırlatma olarak bir önceki model Mediatek Helio G99, Redmi Pad SE ise Snapdragon 680'e sahip. Bunun dışında Redmi Pad Pro, arka bölümde çift klamera kurulumu ve Android 14 tabanlı yeni HyperOS'u ile birlikte gönderilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Redmi Pad Pro yakında geliyor: Özellikleri doğrulandı