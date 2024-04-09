Redmi Pad Pro yakında geliyor: Özellikleri doğrulandı

Redmi Pad Pro özellikleri doğrulandı
Daha önceki sızıntılara göre Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3'ün 10 Nisan tarihinde tanıtılması planlanıyor. Bunlar arasından Turbo 3, üçüncü nesil bir model gibi görünse de aslında Turbo serisinin ilk ürünü olacak. Redmi Pad Pro ise, 2022 yılında çıkış yapan standart modelin yükseltilmiş bir versiyonu niteliğinde.
Son paylaştığı tanıtım görselinde Xiaomi, Redmi Pad Pro'nun 10.000mAh pil kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Ayrıca yeni tablet, önceki Redmi Pad ve Pad SE'nin 18W şarj özelliğine kıyasla, daha hızlı 33W şarj sunacak. Bu arada batarya ve şarjın yanı sıra, tabletin ekran özellikleri de paylaşıldı. Buna göre 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç IPS ekrana sahip olacak.
Redmi Pad Pro'nun hangi yonga setine sahip olacağı netleşmedi. Ancak 4nm fabrikasyon süreci ile AnTuTu puanının 650.000 civarında olacağı söyleniyor. Hatırlatma olarak bir önceki model Mediatek Helio G99, Redmi Pad SE ise Snapdragon 680'e sahip. Bunun dışında Redmi Pad Pro, arka bölümde çift klamera kurulumu ve Android 14 tabanlı yeni HyperOS'u ile birlikte gönderilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...