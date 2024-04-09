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    Redmi Pad Pro yakında geliyor: Özellikleri doğrulandı

    Bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Redmi Pad Pro'nun ekran ve pil özellikleri doğrulandı. Peki Redmi serisinin yeni tableti neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Redmi Pad Pro yakında geliyor: Özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi serisinin ilk tablet modeli Redmi Pad'i 2022 yılında duyurmuş ve uygun fiyatı ile ses getirmeyi başarmıştı. Günümüzde ise Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3 olmak üzere iki yeni modelin yolda olduğu konuşuluyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Redmi Pad Pro'nun ekran ve pil özellikleri doğrulandı. İşte beklenenler...

    Redmi Pad Pro özellikleri doğrulandı

    Daha önceki sızıntılara göre Redmi Pad Pro ve Redmi Turbo 3'ün 10 Nisan tarihinde tanıtılması planlanıyor. Bunlar arasından Turbo 3, üçüncü nesil bir model gibi görünse de aslında Turbo serisinin ilk ürünü olacak. Redmi Pad Pro ise, 2022 yılında çıkış yapan standart modelin yükseltilmiş bir versiyonu niteliğinde. 

    Son paylaştığı tanıtım görselinde Xiaomi, Redmi Pad Pro'nun 10.000mAh pil kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Ayrıca yeni tablet, önceki Redmi Pad ve Pad SE'nin 18W şarj özelliğine kıyasla, daha hızlı 33W şarj sunacak. Bu arada batarya ve şarjın yanı sıra, tabletin ekran özellikleri de paylaşıldı. Buna göre 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 12.1 inç IPS ekrana sahip olacak.

    Redmi Pad Pro yakında geliyor: Özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Üstelik ''sınıfında nadir'' olarak nitelendirilen bu panel, Xiaomi'nin "Qingshan Göz Koruması", Çin'in CQCC platformundan "Vision Health Friendly++" (çevrilmiş) ve TÜV Rheinland Göz Koruma sertifikası ile geliyor. Panelin ulaşabildiği zirve parlaklık ise 600 nit civarında. Bunun Xiaomi Pad 6s Pro'dan 300 nit daha az olduğunu hatırlatalım.

    Redmi Pad Pro'nun hangi yonga setine sahip olacağı netleşmedi. Ancak 4nm fabrikasyon süreci ile AnTuTu puanının 650.000 civarında olacağı söyleniyor. Hatırlatma olarak bir önceki model Mediatek Helio G99, Redmi Pad SE ise Snapdragon 680'e sahip. Bunun dışında Redmi Pad Pro, arka bölümde çift klamera kurulumu ve Android 14 tabanlı yeni HyperOS'u ile birlikte gönderilecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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