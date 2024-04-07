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    Redmi Pad Pro'nun lansman tarihi ve tasarımı ortaya çıktı

    10 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen teknoloji devlerinden Xiaomi'nin yeni tableti Redmi Pad Pro'nun tasarımı ortaya çıktı. İşte Redmi serisinin üçüncü tabletinin detayları:
    Redmi Pad Pro'nun lansman tarihi ve tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Şimdilerde yeni tabletini piyasaya sürmeye hazırlanan Xiaomi, Redmi Turbo 3 ve Redmi Pad Pro'yu 10 Nisan'da Çin'de piyasaya süreceğini doğruladı. Bu, şirketin geçmişte piyasaya sürülen Redmi Pad ve Redmi Pad SE'den sonra üçüncü Redmi markalı tableti olacak. Yakın bir zamanda ise cihazın tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

    İşte Redmi Pad Pro'nun beklenen özellikleri ve tasarımı:

    Redmi Pad Pro, yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere klavye ve kalem gibi aksesuar desteğiyle gelecek. Cihazın arka panelinde çift kamera kurulumu bulunurken kenarlarında ise dört hoparlör, bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi bulunmakta. Siyah, beyaz ve lila olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz, tipster Digital Chat Station'ın Weibo gönderisine göre 2,5K çözünürlük ve yüksek yenileme hızı sunan 12,1 inç LCD panele sahip olacak.

    Geçmişte piyasaya sürülen Poco cihazlarının çoğu, Redmi cihazlarının yeniden adlandırılmış versiyonları olduğu düşünülürse 10.000mAh batarya ile birlikte gelecek Redmi Pad Pro, Poco'nun küresel pazardaki ilk tableti olarak piyasaya çıkabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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