Tam Boyutta Gör Şimdilerde yeni tabletini piyasaya sürmeye hazırlanan Xiaomi, Redmi Turbo 3 ve Redmi Pad Pro'yu 10 Nisan'da Çin'de piyasaya süreceğini doğruladı. Bu, şirketin geçmişte piyasaya sürülen Redmi Pad ve Redmi Pad SE'den sonra üçüncü Redmi markalı tableti olacak. Yakın bir zamanda ise cihazın tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

İşte Redmi Pad Pro'nun beklenen özellikleri ve tasarımı:

Redmi Pad Pro, yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere klavye ve kalem gibi aksesuar desteğiyle gelecek. Cihazın arka panelinde çift kamera kurulumu bulunurken kenarlarında ise dört hoparlör, bir USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi bulunmakta. Siyah, beyaz ve lila olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen cihaz, tipster Digital Chat Station'ın Weibo gönderisine göre 2,5K çözünürlük ve yüksek yenileme hızı sunan 12,1 inç LCD panele sahip olacak.

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Geçmişte piyasaya sürülen Poco cihazlarının çoğu, Redmi cihazlarının yeniden adlandırılmış versiyonları olduğu düşünülürse 10.000mAh batarya ile birlikte gelecek Redmi Pad Pro, Poco'nun küresel pazardaki ilk tableti olarak piyasaya çıkabilir.

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Redmi Pad Pro'nun lansman tarihi ve tasarımı ortaya çıktı