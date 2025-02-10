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    Redmi Turbo 4 Pro, güçlü bir işlemci ve devasa bir batarya ile gelecek

    Xiaomi’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve Redmi hayranlarının merakla beklediği modellerden biri olan Redmi Turbo 4 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Redmi Turbo 4 Pro, güçlü bir işlemci ile gelecek

    Xiaomi, Snapdragon 8s Elite işlemcili yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'a göre, cihaz 6.8 inç büyüklüğünde 1.5K LTPS ekrana ve 7410mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olacak.

    Tasarım açısından düz bir ekran tercih edilen modelde, ultra ince ve simetrik çerçeveler dikkat çekiyor. LTPS panelin 60Hz ile 120Hz arasında değişen yenileme hızı sunması, hem akıcılığı hem de enerji verimliliğini optimize etmeye yönelik bir tercih. Amiral gemilerinde kullanılan LTPO paneller kadar esnek olmasa da, bu çözüm güçlü bir denge sunuyor. Telefonun metal bir çerçeveye ve cam arka yüzeye sahip olması bekleniyor.

    Modelin, Redmi Turbo 4 Pro adıyla piyasaya sürülebileceği konuşuluyor. Serinin önceki modelleri gibi çift arka kamera kurulumu barındırması muhtemel. 50MP ana sensör ve 8MP yardımcı lensin yer alacağı belirtilirken, ana kameranın Sony Lytia LYT-600 olduğu iddia ediliyor. Bu sensör daha önce Snapdragon 8s Elite işlemcili iQOO Neo 10R'da da kullanılmıştı.

    Yazılım tarafında HyperOS 2.0 ile geleceği söylenen cihazın, nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Serinin önceki lansman takvimlerine bakıldığında, bu iddia oldukça olası görünüyor.

    Henüz netleşmeyen bazı detaylar olsa da, temel model olan Redmi Turbo 4'ün özellikleri ipuçları veriyor. IP68 sertifikasına sahip olan bu model, 1400 nit güneş ışığı altında, 3200 nit ise en yüksek parlaklık modunda ekran performansı sunuyor. UFS 4.0 depolama teknolojisiyle donatılan cihaz, uygulamaların hızla açılmasını sağlıyor. Ayrıca, 90W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen Pro model, güç yönetimi konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 3 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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