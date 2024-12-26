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    Redmi Turbo 4 Pro modeli benzersiz bir batarya ile gelebilir

    Daha büyük bataryalı telefonlar konusunda öncü isimlerden biri olan Redmi, 2025 yılında çıkaracağı yeni modelleriyle bu stratejisini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

    Redmi Turbo 4 Pro modeli benzersiz bir batarya ile gelebilir Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda, Android amiral gemisi telefonlarda 6.000 mAh ila 6.500 mAh kapasiteli bataryalar yaygınlaşırken, Realme Neo 7 orta segment amiral gemisi modeli bu sınırı aşarak 7.000 mAh’lik bir batarya ile piyasaya sunuldu. Önümüzdeki yıl, 7.000 mAh kapasiteli bataryalara sahip birkaç üst düzey telefonun tanıtılması beklenirken, yeni bir duyum, Redmi’nin 2025 yılında 7.500 mAh kapasiteli bir batarya ile dikkat çekecek bir model üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

    Redmi’nin 7.500 mAh bataryalı bu modeli, performansa odaklanan bir telefon olacak gibi görünüyor. Duyum kaynakları, bu telefonun 90W hızlı şarj desteği sunacağını, düz bir ekran tasarımına sahip olacağını ve nispeten ince ve hafif bir yapıda olacağını belirtiyor. Ancak, cihazda bir telefoto lens bulunmayacağı, bunun yerine yeterli bir ana kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacağı ifade ediliyor. Bu modelin, 2025’in ilk yarısında tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında. Ancak, batarya kapasitesinin nihai üründe biraz azaltılma ihtimali bulunuyor.

    Bahsi geçen modelin, Redmi Turbo 4 Pro olarak adlandırılması bekleniyor. Daha önceki duyumlarda, Turbo 4 Pro’nun ince çerçevelere sahip OLED LTPS bir ekranla ve 1.5K çözünürlük desteğiyle geleceği iddia edilmişti. Telefonun Snapdragon 8s Elite yonga setini kullanacağı ve metal bir orta çerçeve ile cam bir arka yüzeye sahip olacağı belirtiliyor.

    Redmi telefonlarının uluslararası pazarlarda genellikle Poco markası altında yeniden isimlendirilmesi göz önüne alındığında, Turbo 4 Pro’nun Poco F7 adıyla küresel pazarlarda yer alabileceği düşünülüyor. Bu model, Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle tanıtılan Poco F6’nın yerini alabilir. Hatırlanacağı üzere Poco F6, Çin’de Redmi Turbo 3 adıyla satışa sunulmuştu.

    Redmi’nin bu yeni telefonu, özellikle yüksek performans ve uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için etkileyici bir seçenek olacağa benziyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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