Lenovo Legion Go S’in bu defa hem diğer özellikleri hem de muhtemel fiyatı sızdırıldı!

Lenovo, CES 2025'e yönelik hazırlıklarını hızlandırırken Legion Go S adlı yeni el konsolu üzerinde çalışıyor. Legion Go serisinin dikkat çeken üyelerinden biri olması beklenen Legion Go S, Legion Go 2 ve SteamOS tabanlı Legion Go S Steam versiyonu ile birlikte piyasaya sürülecek.

Cihazın teknik özelliklerine dair bilgiler oldukça dikkat çekici. AMD’nin Zen 3+ mimarisine dayanan Ryzen Z2 Go işlemcisi, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile güçlü bir çoklu görev performansı sunmayı hedefliyor. Grafik biriminde ise RDNA 2 mimarisine sahip Radeon 800M serisi GPU yer alıyor ve bu da oyunlarda yüksek görsel kalite ve akıcı bir deneyim vaat ediyor.

Legion Go S, 8 inç büyüklüğünde Lenovo PureSight ekranıyla geliyor. Ekran, 1920×1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 sRGB renk gamı desteği sunuyor. Bu özelliklerin, oyunculara canlı ve etkileyici bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Bellek seçenekleri arasında 16 GB ve 32 GB LPDDR5X yer alırken, depolama için 512 GB ve 1 TB PCIe Gen4x4 NVMe SSD alternatifleri sunulacak. Özellikle 32 GB RAM seçeneği, el konsolu segmentinde yeni bir standart belirleme potansiyeline sahip. Batarya tarafında ise 55,5 Wh kapasite ile uzun oyun süreleri hedefleniyor. Çift USB4 portu sayesinde şarj ve bağlantı konusunda da esneklik sağlanıyor.

Legion Go S, ayrılabilir olmayan Legion TrueStrike kontrolörlerine sahip olacak. Ergonomik tasarımı ve kaliteli yapısı ile dikkat çeken cihaz, iki farklı model olarak piyasaya sürülecek: Windows 11 işletim sistemine sahip Buz Beyazı versiyonu ve SteamOS işletim sistemine sahip Gri versiyon. Windows modeli çok yönlü kullanım için idealken, SteamOS modeli ise tamamen oyun odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Cihazın yaklaşık 600 Euro fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor. Lenovo’nun ayrıca Legion Go 2 modelini daha güçlü Ryzen Z2 Extreme işlemcisi ve Radeon 890M GPU ile sunacağına dair söylentiler de mevcut. Bu gelişmeler, Lenovo’nun el konsolu pazarındaki iddiasını artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

