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    Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo

    Realme bugün resmi Twitter hesabında "Narzo" isimli yeni ürünüyle ilgili kısa bir video yayınladı. Realme Narzo'nun Redmi ve Poco'ya rakip yeni bir akıllı telefon serisi olacağı söyleniyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo
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    Realme, Narzo isimli yeni bir ürün duyuracağına yönelik ipuçları vermeye başladı. Gelen bilgiler şirketin Realme Narzo adı altında yeni bir akıllı telefon serisi çıkarmayı planladığını gösteriyor.

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    Narzo serisi Realme'nin Redmi ve Poco gibi markalarla daha da aktif bir şekilde rekabet etmesine yardımcı olacak. Şu an için yeni serinin gençleri hedef aldığını biliyoruz.

    İlk etapta iki model gelecek

    Realme Narzo ile ilgili elimizde çok fazla detay yok. Ancak şirketin ilk etapta Narzo markası altında iki akıllı telefon çıkarabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.



    https://www.91mobiles.com/hub/realme-narzo-new-youth-smartphone-series-redmi-poco Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün en beğenilen
    Alt serinin bile alt serisi çıkıyor helal be :D
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Şansa bak realme 5 pto alacaktım fiyat 400 yl artı gereksiz zam
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    M3BKT 2 gün yeni yorumcu
    Realme ayrılacak o zaman Oppo'dan
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 gün en beğenilen
    Alt serinin bile alt serisi çıkıyor helal be :D
    Yanıtla +5
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