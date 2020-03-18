Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo

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Realme, Narzo isimli yeni bir ürün duyuracağına yönelik ipuçları vermeye başladı. Gelen bilgiler şirketin Realme Narzo adı altında yeni bir akıllı telefon serisi çıkarmayı planladığını gösteriyor.

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Narzo serisi Realme'nin Redmi ve Poco gibi markalarla daha da aktif bir şekilde rekabet etmesine yardımcı olacak. Şu an için yeni serinin gençleri hedef aldığını biliyoruz.

İlk etapta iki model gelecek

Realme Narzo ile ilgili elimizde çok fazla detay yok. Ancak şirketin ilk etapta Narzo markası altında iki akıllı telefon çıkarabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.

https://www.91mobiles.com/hub/realme-narzo-new-youth-smartphone-series-redmi-poco

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